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Анонс Vivo NEX 3S 5G : первый флагман Vivo на Snapdragon 865

10 марта 2020, 11:57




Vivo анонсировала свой новый флагманский смартфон Vivo NEX 3S 5G, который стал обновлённой версией, презентованного еще в прошлом году Vivo NEX 3. Новый флагман позаимствовал многие особенности предшественника, включая и дисплей-водопад.

Vivo NEX 3S 5G с комбинированным корпусом из стекла и металла имеет размеры 167,44 x 76,14 x 9,4 мм и весит 219,5 грамма. На краях телефона нет физических кнопок питания и регулировки громкости. Как и NEX 3 5G, новый NEX 3S 5G оснащен сенсорными кнопками TouchSense для управления громкостью и включения питания.

Анонс VivoNEX 3S 5G


В устройстве установлен массивный дисплей S-AMOLED размером 6,89 дюйма. Дисплей Waterfall FullView изогнут почти под углом 90 градусов по левому и правому краям. Экран имеет разрешение Full HD+ (1080 x 2256 пикселей) и занимает 99,6 процента его передней панели. Дисплей Vivo NEX 3S 5G интегрирован со сканером отпечатков пальцев.

Анонс VivoNEX 3S 5G


Vivo NEX 3S 5G - первый флагманский смартфон Vivo с мобильной платформой Snapdragon 865. Она дополняется 8 и 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Телефон использует 256 Гбайт памяти UFS 3.1, но не имеет слота microSD.

Смартфон оснащен всплывающим модулем селфи-камеры, который включает в себя светодиодную вспышку и 16-мегапиксельный объектив с диафрагмой f/2.0 с поддержкой Hyper HDR.

Анонс VivoNEX 3S 5G


Основная камера состоит из трех модулей. Это 64-мегапиксельный основной сенсор Samsung GW1 с диафрагмой f/1.8, 13-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с диафрагмой f/2.2 и телеобъектив с 13-мегапиксельной камерой с диафрагмой f/2.48. Тройные камеры поддерживают 2-кратное оптическое увеличение и 20-кратное цифровое увеличение.

Смартфон питается от батареи емкостью 4 350 мАч, которая немного меньше, чем у предшественника. Беспроводная зарядка на устройстве не поддерживается. Телефон поддерживает последнюю версию Wi-Fi 6 и способен одновременно подключаться к двум сетям Wi-Fi. Другие функции, доступные в NEX 3S 5G, включают поддержку двух SIM-карт, Bluetooth 5.0, GPS и USB-C.

Флагман выпускается в двух вариантах: 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ и 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ. Они стоят около 619$ (44000 руб.) и 763$ (53000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".


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