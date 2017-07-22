Vivo анонсировала свой новый флагманский смартфон Vivo NEX 3S 5G, который стал обновлённой версией, презентованного еще в прошлом году Vivo NEX 3. Новый флагман позаимствовал многие особенности предшественника, включая и дисплей-водопад.
Vivo NEX 3S 5G с комбинированным корпусом из стекла и металла имеет размеры 167,44 x 76,14 x 9,4 мм и весит 219,5 грамма. На краях телефона нет физических кнопок питания и регулировки громкости. Как и NEX 3 5G, новый NEX 3S 5G оснащен сенсорными кнопками TouchSense для управления громкостью и включения питания.
В устройстве установлен массивный дисплей S-AMOLED размером 6,89 дюйма. Дисплей Waterfall FullView изогнут почти под углом 90 градусов по левому и правому краям. Экран имеет разрешение Full HD+ (1080 x 2256 пикселей) и занимает 99,6 процента его передней панели. Дисплей Vivo NEX 3S 5G интегрирован со сканером отпечатков пальцев.
Vivo NEX 3S 5G - первый флагманский смартфон Vivo с мобильной платформой Snapdragon 865. Она дополняется 8 и 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Телефон использует 256 Гбайт памяти UFS 3.1, но не имеет слота microSD.
Смартфон оснащен всплывающим модулем селфи-камеры, который включает в себя светодиодную вспышку и 16-мегапиксельный объектив с диафрагмой f/2.0 с поддержкой Hyper HDR.
Основная камера состоит из трех модулей. Это 64-мегапиксельный основной сенсор Samsung GW1 с диафрагмой f/1.8, 13-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с диафрагмой f/2.2 и телеобъектив с 13-мегапиксельной камерой с диафрагмой f/2.48. Тройные камеры поддерживают 2-кратное оптическое увеличение и 20-кратное цифровое увеличение.
Смартфон питается от батареи емкостью 4 350 мАч, которая немного меньше, чем у предшественника. Беспроводная зарядка на устройстве не поддерживается. Телефон поддерживает последнюю версию Wi-Fi 6 и способен одновременно подключаться к двум сетям Wi-Fi. Другие функции, доступные в NEX 3S 5G, включают поддержку двух SIM-карт, Bluetooth 5.0, GPS и USB-C.
Флагман выпускается в двух вариантах: 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ и 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ. Они стоят около 619$ (44000 руб.) и 763$ (53000 руб.).
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