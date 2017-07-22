Apple может предусмотреть поддержку мыши в iPad OS 14. Во всяком случае о такой возможности говорят некоторые строчки кода в iOS 14, обнаруженные журналистами.
По большей части, расширенная поддержка мыши принесет функцию курсора, знакомую пользователям Mac. Но указатель может исчезнуть автоматически, когда активность мыши или трекпада прекратится.
В прошлом месяце начали циркулировать слухи о том, что крышка клавиатуры Apple для iPad следующего поколения может поставляться с трекпадом. Эти слухи предполагают, что iPad OS будет поддерживать возможность работы с мышью, и все эти нововведения мы увидим в ближайшее время.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".