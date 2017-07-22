До сих пор AMD не стремилась выпустить какую-либо информацию о материнских платах на чипсете B550. Вместо этого у нас был лишь странный запуск B550A, который в основном представляет собой обновленный B450. Выпуск серии B550 ни разу не был официально подтвержден AMD, но, по слухам, партнеры компании давно готовятся к ее выходу на рынок.
И вот сегодня в сети появились изображения первой материнской платы основанной на чипсете B550 от AMD. Это материнская плата Micro-ATX с коричневой печатной платой, красными слотами PCIe, синим разъемом VGA и настоящей фишкой в виде изображения дракона.
По сравнению с чипсетом B450, B550 имеет поддержку PCIe 4.0. Ну, если быть точным, B450 уже поддерживал его, но AMD в зачем-то убрала эту опцию с обновлением AGESA. Между тем, B550A поддерживает только PCIe 4.0 с основным слотом, подключенным непосредственно к ЦП. В свою очередь, ожидается, что B550 будет поддерживать более новый стандарт со всеми слотами.
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