Известный китайский производитель смартфонов Oppo продолжает мировую экспансию. Компания наращивает производство своей продукции несмотря на то, что мир сотрясает вспышка коронавирусной инфекции.
В Oppo подчеркнули, что компания сейчас активно работает над тем, чтобы привлечь привлечь 11 ведущих операторов связи в свой 5G Landing Project. Это новая инициатива компании, направленная на развитие сотрудничества с глобальными сетевыми операторами. Кроме того, область внедрения и его услуги распространятся на более новую и более быструю полосу пропускания, которой является сеть 5G.
Кроме того глава Oppo по маркетингу Ву Цян недавно заявил, что во второй половине 2019 года продажи смартфонов компании на мировом рынке наконец-то превзошли продажи в Китае. На данный момент Oppo работает, продает и предлагает услуги в 40 различных странах мира. Хотя недавняя вспышка коронавируса могла помешать работе компании в начале 2020 года, Oppo работает над возобновлением производства на полную мощность, чтобы компенсировать это. Ву даже заявил, что продажи компании в феврале 2020 года пострадали, но с тех пор уже успели восстановиться до нормального состояния.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".