Смартфоны Google Pixel уже зарекомендовали себя, как продукты не умеющие хранить собственные секреты. Характеристики прошлогоднего Pixel 3a просочились в сеть за несколько месяцев до официального выхода устройства на рынок. Теперь очередь дошла до модели Pixel 4a, который попал в сеть в видеообзоре на известном Youtube-канале.
Итак, что касается дизайна смартфона - то смартфон представленный в ролике покрыт поликарбонатом, а в верхнем углу экрана смартфона есть отверстие для фронтальной камеры. Вокруг дисплея сохранились рамки, но они довольно тонкие. На задней панели смартфон имеет круглый модуль камеры, где размещена сама камера и вспышка. На задней панели также размещен сканер отпечатков пальцев.
На левой стороне Google Pixel 4a чуть выше регулятора громкости расположена белая кнопка питания. В верхней части смартфона расположен аудиоразъем, а в нижней порт - Type-C.
Телефон имеет 5.81-дюймовый дисплей с разрешением 1080 x 2340 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Под капотом есть чипсет Snapdragon 730 - это тот же чипсет, что и у Redmi K20. На борту также 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.
Что касается оптики, то задняя камера представляет собой 12-мегапиксельный датчик с поддержкой записи видео 4K. Селфи-камера остается 8-мегапиксельным датчиком, как и у его предшественника, но у теперь у неё есть стабилизация видео.
Что удивительно, так это то, что Pixel 4a поставляется с поддержкой двух SIM-карт, в отличие от Pixel 3a, который имеет один слот для SIM-карты. Телефон комплектуется аккумулятором ёмкостью 3080 мАч.
Как отмечается в видео телефон фактически доступен для покупки на Кубе за 499$ (35000 руб.). Не совсем понятно, как такое возможно, учитывая тот факт, что он еще не представлен официально.
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