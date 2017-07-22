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Ещё не анонсированный Google Pixel 4a уже можно купить

10 марта 2020, 17:54





Смартфоны Google Pixel уже зарекомендовали себя, как продукты не умеющие хранить собственные секреты. Характеристики прошлогоднего Pixel 3a просочились в сеть за несколько месяцев до официального выхода устройства на рынок. Теперь очередь дошла до модели Pixel 4a, который попал в сеть в видеообзоре на известном Youtube-канале.

Итак, что касается дизайна смартфона - то смартфон представленный в ролике покрыт поликарбонатом, а в верхнем углу экрана смартфона есть отверстие для фронтальной камеры. Вокруг дисплея сохранились рамки, но они довольно тонкие. На задней панели смартфон имеет круглый модуль камеры, где размещена сама камера и вспышка. На задней панели также размещен сканер отпечатков пальцев.

Google Pixel 4a уже доступен в продаже на Кубе


На левой стороне Google Pixel 4a чуть выше регулятора громкости расположена белая кнопка питания. В верхней части смартфона расположен аудиоразъем, а в нижней порт - Type-C.

Телефон имеет 5.81-дюймовый дисплей с разрешением 1080 x 2340 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Под капотом есть чипсет Snapdragon 730 - это тот же чипсет, что и у Redmi K20. На борту также 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Google Pixel 4a уже доступен в продаже на Кубе


Что касается оптики, то задняя камера представляет собой 12-мегапиксельный датчик с поддержкой записи видео 4K. Селфи-камера остается 8-мегапиксельным датчиком, как и у его предшественника, но у теперь у неё есть стабилизация видео.

Что удивительно, так это то, что Pixel 4a поставляется с поддержкой двух SIM-карт, в отличие от Pixel 3a, который имеет один слот для SIM-карты. Телефон комплектуется аккумулятором ёмкостью 3080 мАч.

Как отмечается в видео телефон фактически доступен для покупки на Кубе за 499$ (35000 руб.). Не совсем понятно, как такое возможно, учитывая тот факт, что он еще не представлен официально.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".


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