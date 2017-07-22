Чем больше стран поражает коронавирус, тем больше радикальных мер по защите принимают крупные международные технологические компании. Так, в Apple разрешили пользователям протирать смартфоны с помощью влажных салфеток, сделав это вопреки свои стандартным требованиям.
Также в компании планируют проводить глобальную дезинфекцию во всех своих офисах и розничных магазинах после того, как сотрудник одного из ирландских офисов компании оказался болен коронавирусом. Ряду своих сотрудников компания разрешила работать из дома, если их род деятельности позволяет это делать.
За счет перевода ряда сотрудников на удаленную работу компания планирует снизить плотность своих кампусов во всем мире. Например, в ирландском кампусе, расположенном в Корке, трудятся около 6000 сотрудников, отвечающих за множество важных направлений, таких как маркетинг и разработка новых продуктов. Будет серьезным ударом для компании, если кампус прекратит свою работу из-за карантина.
Кроме того, на фоне паники вокруг коронавируса Apple, как ожидается, отменит свою конференцию WWDC, которая обычно проходит в июне.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".