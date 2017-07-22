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Ноутбуки ASUS с процессорами AMD Ryzen 4000 появятся в продаже 16 марта

10 марта 2020, 20:39





Компания AMD впервые анонсировала свое семейство процессоров Ryzen 4000 Zen 2 еще на выставке CES 2020, и похоже, что ожидание выхода ноутбуков с этими чипами скоро закончится.

Ноутбуки ASUS с процессорами AMD Ryzen 4000


Благодаря очередной утечке, стала известная дата выхода анонсированных ранее ноутбуков с процессорами Ryzen 4000 - это 16 марта. В этот день в Китае b Канаде должны появиться модели ноутбуков ASUS - Asus ROG Zephyrus G14 GA401II, ROG Zephyrus G14 GA401IU и TUF FA706IU. В моделях Zephyrus, судя по описанию, должен стоять процессор AMD Ryzen 7 4800HS, а в ноутбуке серии TUF процессор AMD Ryzen 7 4800H

Ноутбуки ASUS с процессорами AMD Ryzen 4000


Машины охватывают широкий спектр цен в диапазоне от $899 (65000 руб.) за 15,6-дюймовый TUF Gaming TUF506IH-RS53 с Ryzen 5 4600U до $2499 (179000 руб.), в которые оценен 14-дюймовый ASUS ROG GA-401IV-DS91-CA с процессором Ryzen 9 4900HS на борту. Среди других характеристик новых ноутбуков 16 ГБ DDR4 и наличие видеокарты GTX 1660 Ti.

AMD еще официально не анонсировала процессор Ryzen 7 4800HS, поэтому на веб-сайте AMD нет страницы этого продукта. Однако уже сейчас можно сказать, что Ryzen 7 4800HS является более энергоэффективным чипом, чем 4800H, учитывая более тонкий форм-фактор ноутбуков Zephyrus по сравнению с форм-фактором новой модели линейки TUF.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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