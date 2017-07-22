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Анонс iPhone SE 2 перенесён из-за коронавируса

11 марта 2020, 09:02


Коронавирус оказывает всё большее влияние на мобильную индустрию. И сегодня стало известно, что американская Apple отменила свою мартовскую презентацию, на которой должны были дебютировать недорогой смартфон iPhone SE 2 (iPhone 9) и планшет iPad Pro с тройной камерой.

Анонс iPhone SE 2 перенесён из-за коронавируса


Как бы там ни было, но, несмотря на все слухи, Apple никогда не подтверждала планы по проведению презентации 31 марта. Поэтому никакого официального сообщения о её переносе не последовало, а об отмене мероприятия сообщили наши коллеги из Cult of Mac, сумевшие поговорить с одним из своих источников в Apple.

Сама отмена презентации выглядит вполне закономерно. Недавно власти округа Санта-Клара, где и находится штаб-квартира Apple, запретили все собрания численностью в 1000 человек и выше. Запрет будет действовать с 11 марта по 1 апреля, поэтому Apple не смогла бы провести запланированное мероприятие, даже если бы захотела.




Впрочем, источники утверждают, что на переносе мероприятия сказались и «задержки в производстве двух ключевых продуктов». Многие поставщики Apple из Китая в прошлом месяце были вынуждены приостановить работу своих заводов. Сейчас работа большинства из них уже восстановления, но объёмы производства всё ещё далеки от обычных, да и вынужденный перерыв в их функционировании не мог не сказаться на сроках выполнения заказов.

В Apple пока не знают, сроков анонса новых iPhone SE 2 и iPad Pro. Они будут определены только после анализа графиков производства компонентов и финальной сборки продуктов. Но уже сейчас понятно, что это произойдёт не раньше апреля. Под угрозой и проведение ежегодной конференции Apple WWDC.



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