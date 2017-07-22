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Смартфон Redmi Note 9 Pro появился на видео незадолго до анонса

11 марта 2020, 10:34




До анонса серии Redmi Note 9, в которую, как известно, войдут смартфоны Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max, остаётся совсем немного времени. И сегодня новый Redmi Note 9 Pro появился в ролике, демонстрирующем как внешний дизайн гаджета, так и его внутренности.



Как мы видим, Redmi Note 9 Pro получит «дырявый» дисплей с отверстием под фронтальную камеру в его центре, что невольно напоминает дизайн флагманских смартфонов серии Samsung Galaxy S20. При этом ходят слухи, что в гаджете Redmi установлены 6,64-дюймовый IPS-экран с Full HD+ разрешением и 20-Мп селфи-камера.

Смартфон Redmi Note 9 Pro появился на видео


Рамки вокруг экрана Redmi Note 9 Pro не такие тонкие, как у флагманов, но всё ещё имеют приемлемую толщину. На тыльной панели смартфона присутствует сканер отпечатков пальцев, а немного выше его расположен квадратный модуль с четырьмя камерами: основным 20-Мп сенсором, 8-Мп датчиком с широкоугольной оптикой, 5-Мп макро-камерой и 2-Мп сенсором глубины.

Смартфон Redmi Note 9 Pro появился на видео


Телефон поддерживает карты памяти microSD. На его нижней грани находятся 3,5-мм аудиоразъём, порт USB-C и внешний динамик. За производительность новинки отвечает достаточно мощный чипсет Snapdragon 720G, позволяющий ей набирать свыше 274 тысяч баллов в бенчмарке AnTuTu. Аккумулятор гаджета имеет ёмкость 5020 мАч и поддерживает 18-Вт быструю зарядку.

Смартфон Redmi Note 9 Pro появился на видео


Предполагается, что Redmi Note 9 Pro появится в продаже в версиях с 4 или 6 Гбайт ОЗУ и 64 или 128 Гбайт флеш-памяти. Его стоимость ожидается на уровне $192 (13 800 рублей).



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