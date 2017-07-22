Компания MSI представила две новые материнские платы, прежде всего ориентированные на игровые компьютеры. Это B450 Gaming Pro Carbon Max WiFi и Bazooka Max WiFi. Эти материнские платы предназначены для процессоров Ryzen 3-го поколения.
Если говорить о каждой плате отдельно, то в первую очередь стоит отметить B450 Gaming Pro Carbon Max WiFi. "Материнка" является обновленной версией культовой платы для геймеров Gaming Pro Carbon. Она имеет на борту четыре порта USB 3.2 Gen1 и два порта USB 3.2 Gen2. Подключить накопители можно с помощью шести портов SATA 6 Гбит/с. Также плата оснащена тремя слотами PCIe x1 и парой слотов PCIe x16. Gaming Pro Carbon Max WiFi предусматривает возможность подключения четырех модулей памяти.
В качестве дополнительного бонуса, есть также два слота M.2 с радиаторами для SSD. Кроме того плата оснащена системой подсветки Mystic Light с миллионами цветов и 17 светодиодными эффектами.
Материнская плата B450M Bazooka Max WiFi выполнена в форм-факторе micro-ATX. Есть два слота PCIe x16, слот Turbo M.2. Также есть возможность подключения четырех модулей памяти, а на борту помимо прочего установлен модуль Wi-Fi.
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