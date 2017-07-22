Electronic Entertainment Expo - масштабная конференция, посвященная видеоиграм, которая должна была пройти в конференц-центр Лос-Анджелеса в июне, отменяется из-за проблем с коронавирусом.
Организаторы пока не сообщили об этом официально, но эта информация просочилась наружу от нескольких источников среди организаторов мероприятия. По их словам, ЕКА, которая организует шоу, написала своим партнером о том, что исследует варианты с проведением E3 2020 в онлайн-формате.
E3 - это крупнейшее событие в календаре игровой индустрии, где регулярно происходят анонсы игрового оборудования и программного обеспечения. Например, в этом году организаторы обещали больше информации о готовящихся к выходу игровых консолях от Microsoft и Sony. Игровые студии и издатели также полагаются на такие конференции для презентации продуктов и проведения тестовых игр.
E3 2020 далеко не первая крупная международная конференция, павшая жертвой коронавируса. Из-за вспышки уже были отменены или переведены в онлайн MWC 2020, GTC 2020, Google I/O 2020 и ряд других мероприятий.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".