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E3 2020 также под угрозой отмены из-за коронавируса

11 марта 2020, 13:20





Electronic Entertainment Expo - масштабная конференция, посвященная видеоиграм, которая должна была пройти в конференц-центр Лос-Анджелеса в июне, отменяется из-за проблем с коронавирусом.

Проведение E3 2020 под угрозой отмены из-за коронавируса


Организаторы пока не сообщили об этом официально, но эта информация просочилась наружу от нескольких источников среди организаторов мероприятия. По их словам, ЕКА, которая организует шоу, написала своим партнером о том, что исследует варианты с проведением E3 2020 в онлайн-формате.

E3 - это крупнейшее событие в календаре игровой индустрии, где регулярно происходят анонсы игрового оборудования и программного обеспечения. Например, в этом году организаторы обещали больше информации о готовящихся к выходу игровых консолях от Microsoft и Sony. Игровые студии и издатели также полагаются на такие конференции для презентации продуктов и проведения тестовых игр.

E3 2020 далеко не первая крупная международная конференция, павшая жертвой коронавируса. Из-за вспышки уже были отменены или переведены в онлайн MWC 2020, GTC 2020, Google I/O 2020 и ряд других мероприятий.



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