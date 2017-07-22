Известный производитель смартфонов Vivo объявил о начале исследований и разработок в сфере 6G, чтобы заранее быть готовым в проблемам, которые могут быть вызваны ростом объема данных в ближайшем будущем.
Как заявили в штаб-квартире компании, несмотря на тот факт, что коммерческое использование 5G еще лишь в зачаточном состоянии, Vivo уже начала исследования в сфере 6G-технологий и приступила к закладыванию фундамента для следующего поколения технологий в области телекоммуникаций.
По словам старшего руководителя исследовательской лаборатории Vivo, компания создала специальную команду на ранних стадиях создания сетей 6G, чтобы продемонстрировать широкое применение новой технологии. Команда даже предоставит различные сценарии своих возможностей, и Vivo уже участвует в нескольких дискуссиях в сетевой индустрии.
Он также упомянул, что его команда 6G будет сотрудничать как с местными, так и с зарубежными университетами, чтобы получить лучшие результаты для своих исследований в области технологий.
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