По словам надежного источника, знакомого с планами Google, в этом году компания планирует выпустить новое поколение Chromecast Ultra на базе Android TV. Устройство мало отличается своим форм-фактором от текущей версии, но у новинки есть одно важное аппаратное дополнение: поддержка удалённого управления с внешнего пульта. Устройство получило кодовое название "Сабрина".
Как и следовало ожидать, новый Chromecast Ultra будет поддерживать контент 4K HDR и получит поддержку обычного подключения Chromecast Bluetooth и WiFi. Важное нововведение - это внешний пульт, который будет управлять устройством. Он напоминает нечто среднее между пультом Daydream View и пультом Apple TV. Как и следовало ожидать, на пульте есть микрофон и специальная кнопка Google Assistant для управления контентом с помощью голоса. Помимо прочего пульт будет программироваться на работу с телевизором.
Если говорить о дизайне, то стоит отметить, что устройство напоминает Chromecast предыдущего поколения, который Google продает с 2018 года. Он будет иметь более мягкое покрытие и более округлые формы, типичный логотип «G» и разъем HDMI, который очень похож на текущий Chromecast Ultra, но дизайн больше соответствует нынешним разработкам Google.
Пока нет никакой информации о ценах или или сроках выхода Chromecast 2-го поколения, но возможно, что изначально его планировалось запустить на Google I/O 2020 вместе с Pixel 4a. Учитывая тот факт, что мероприятие отменили, назвать точных сроков сейчас никто не решится.
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