Бюро по патентам и товарным знакам США опубликовало патент от Apple, который был подан еще в 2017 году. Патент подразумевает соединение двух устройств для совместного использования аппаратных и программных ресурсов.
Как говорится в описании патента, несколько электронных устройств могут использоваться вместе в единой системе. Специальные датчики позволят устройствам обнаруживать друг друга, когда они находятся рядом. После обнаружения устройства переходят в режим совместной работы. В этом режиме возможна совместная работа дисплеев смартфонов, их динамиков и камер.
Похоже, что Apple работает над этой системой более двух лет и может предложить уникальный пользовательский опыт, если, конечно, эта концепция превратится в розничный продукт. Соединение двух iPhone или iPad и использование их в качестве одного устройства может принести некоторые реальные преимущества, такие как увеличение размера экрана, но сложно представить, чтобы кто-то покупал два идентичных устройства только ради него.
Стоит также отметить, что идея не совсем новая - компания под названием Mosaic еще в 2013 году продемонстрировала приложение для iOS с похожими функциями: перетаскивание файлов и обмен изображениями между несколькими устройствами.
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