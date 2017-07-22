РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Новая уязвимость в процессорах Intel в разы снижает их производительность

11 марта 2020, 17:50





В процессорах Intel выявили очередную серьезную уязвимость. Эксперты рассказали о проблеме под названием Load Value Injection (LVI), которая является отчасти наследником уязвимости Meltdown обнаруженной несколько лет назад. Но в этот раз она действует наоборот.

Новая уязвимость в процессорах Intel


Как говорят эксперты, атаки LVI дают злоумышленникам возможность внедрить свой код в центральный процессор, тем самым получая контроль над ним. Наиболее опасен такой тип атак в дата-центрах, где через одного клиента можно получить массу полезных данных, касающихся остальных арендаторов.

По словам исследователей, существующих исправлений, которые Intel уже внес в аппаратную и программную части, уже недостаточно. Полное устранение уязвимостей возможно лишь после перепроектирования компиляторов программ.

Сейчас злоумышленники могут провести LVI атаку лишь уже имея локальный доступ, хотя не исключена и возможность удаленной атаки, если пользователя удастся заманить на вредоносный сайт.

Уже достоверно известно об угрозе LVI именно процессорам Intel, но не исключены проблемы и для процессоров от AMD и ARM. Также эксперты отметили, что уже выпущенные патчи уязвимости снижают производительность процессоров от 2 до 19 раз.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших бюджетных процессоров. Сегодня лучшее время для покупки бюджетного процессора. Новейшие процессоры Ryzen 3000 и Athlon компании AMD кардинально изменили пейзаж на рынке решений начального уровня. В магазинах появились четырёхъядерные чипы с игровой встроенной графикой по цене порядка 5000 рублей, а цены на линейку Athlon теперь начинаются примерно с 2500 рублей. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка".

Популярные статьи:

  • Выход новых процессоров Intel может быть отложен из-за коронавируса
  • TSMC объединился с Broadcom для разработки 5-нм техпроцесса
  • Самый быстрый суперкомпьютер будет оснащаться процессорами AMD EPYC Genoa (Zen 4)
  • Фото Intel Core i9-10900K и i7-10700K появились в сети
  • Процессоры Intel Core i9-10900K и AMD Ryzen 9 3900X показали схожую производительность

    • следующая новость
    Беспроводные наушники стали драйвером рынка носимых устройств

    предыдущая новость
    Apple работает над возможностью объединения двух устройств в одну систему

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор ноутбука HUAWEI MateBook D 15: для работы и гейминга Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший блок питания: текущий анализ рынка Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка
    Обзор ноутбука HUAWEI MateBook D 15 Лучший компьютерный корпус Главные новости за неделю Лучший блок питания Лучший процессорный кулер
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    11 марта, 2020

    Фото нового DJI Mavic Air 2 появились в сети

    Беспроводные наушники стали драйвером рынка носимых устройств

    Новая уязвимость в процессорах Intel в разы снижает их производительность

    Apple работает над возможностью объединения двух устройств в одну систему

    Следующий Google Chromecast Ultra получит функцию удаленного управления

    Vivo начал исследования в сфере 6G

    E3 2020 также под угрозой отмены из-за коронавируса

    MSI представила новые материнские платы для игровых ПК

    Смартфон Redmi Note 9 Pro появился на видео незадолго до анонса

    Анонс iPhone SE 2 перенесён из-за коронавируса

    10 марта, 2020

    Ноутбуки ASUS с процессорами AMD Ryzen 4000 появятся в продаже 16 марта

    Из-за коронавируса Apple разрешила пользователям протирать смартфоны влажной салфеткой

    Ещё не анонсированный Google Pixel 4a уже можно купить

    Продажи смартфонов Oppo в мире превзошли продажи на китайском рынке

    В сети появились первые фото материнской платы на чипсете AMD B550

    Слухи: у нового iPad появится возможность работы с мышью

    Анонс Vivo NEX 3S 5G : первый флагман Vivo на Snapdragon 865

    Анонс Philips 346P1CRH: универсальный изогнутый монитор с док-станцией USB-C

    Acer представила быстрые игровые мониторы Predator с частотой обновления 240 Гц

    Выход новых процессоров Intel может быть отложен из-за коронавируса

    ССЫЛКИ