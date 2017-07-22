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Беспроводные наушники стали драйвером рынка носимых устройств

11 марта 2020, 18:51





Беспроводные наушники вроде AirPods или Galaxy Buds имели оглушительный успех у пользователей и получили широкое распространение в мире, оказав значительное влияние на рост рынка носимых устройств. Во всяком случае, в этом уверены финансовые аналитики, по данным которых в четвертом квартале 2019 года более 55% рынка носимых устройств приходилось на долю наушников.

Беспроводные наушники стали драйвером рынка носимых устройств


За четвертый квартал 2019 было отгружено 118,9 миллиона носимых устройств, что на 82% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Наручные устройства здесь занимают долю 44%, по сравнению с 69% в прошлом периоде. В рамках этой подкатегории часы имели рост на 15% в годовом исчислении, а браслеты на 18%.

Беспроводные наушники стали драйвером рынка носимых устройств


За весь 2019 год поставщики отгрузили в общей сложности 336,5 миллиона носимых устройств по всему миру, что привело к увеличению на 89% от 178 миллионов единиц, отгруженных в 2018 году. Из них 170,5 миллионов - это аудиоустройства, что означает рост на 250% по сравнению с цифрами 2018 года.

Браслеты закончили 2019 год цифрой в 69,4 миллиона единиц, отправленных по всему миру, в то время как часы достигли отметки в 92,4 миллиона единиц, отправленных в 2019 году, что составляет 22,7% от 75,3 миллиона единиц, отправленных в 2018 году.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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