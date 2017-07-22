Беспроводные наушники вроде AirPods или Galaxy Buds имели оглушительный успех у пользователей и получили широкое распространение в мире, оказав значительное влияние на рост рынка носимых устройств. Во всяком случае, в этом уверены финансовые аналитики, по данным которых в четвертом квартале 2019 года более 55% рынка носимых устройств приходилось на долю наушников.
За четвертый квартал 2019 было отгружено 118,9 миллиона носимых устройств, что на 82% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Наручные устройства здесь занимают долю 44%, по сравнению с 69% в прошлом периоде. В рамках этой подкатегории часы имели рост на 15% в годовом исчислении, а браслеты на 18%.
За весь 2019 год поставщики отгрузили в общей сложности 336,5 миллиона носимых устройств по всему миру, что привело к увеличению на 89% от 178 миллионов единиц, отгруженных в 2018 году. Из них 170,5 миллионов - это аудиоустройства, что означает рост на 250% по сравнению с цифрами 2018 года.
Браслеты закончили 2019 год цифрой в 69,4 миллиона единиц, отправленных по всему миру, в то время как часы достигли отметки в 92,4 миллиона единиц, отправленных в 2019 году, что составляет 22,7% от 75,3 миллиона единиц, отправленных в 2018 году.
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