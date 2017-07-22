В сеть просочились изображения нового дрона DJI Mavic Air 2, который увидит свет в апреле 2020 года и будет нацелен на средний ценовой сегмент рынка беспилотных летательных аппаратов.
Один из интересных аспектов, замеченных в утечках, включает в себя новые меры безопасности. DJI Mavic Air 2 оснащен двумя задними датчиками,что позволяет отразить препятствия на всех 360 градусах. Это значительно снижает вероятность возникновения аварий по сравнению с имеющимися в настоящее время трехмерными датчиками окружающей среды.
С 2019 года любые дроны серии Mavic весом более 250 граммов будут оснащены технологией AirSens, а также смогут получать сигналы ADS-B от соседних дронов. Это еще больше снижает вероятность случайных аварий. Вероятно эти функции будут присутствовать и на этой модели.
К сожалению, кроме общего изображения другие подробности относительно новинки неизвестны. Хотя можно ожидать от дрона большей производительности и ряда других улучшенных характеристик. Хотя вряд ли та же производительность у DJI Mavic Air 2 будет выше, чем у Mavic 2 Pro, учитывая меньший размер дрона.
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