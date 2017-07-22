Судя по последним слухам, следующее поколение видеокарт Nvidia GeForce будет использовать сразу пять моделей новых графических процессоров Ampere. А самым мощным из этих GPU станет GA102, который придёт на смену TU102.
Если быть до конца точным, то мы увидим флагманскую видеокарту Nvidia GeForce RTX 3080 Ti на GPU GA102, RTX 3080 - на GA103, RTX 3070 - GA104, RTX 3060 - GA106 и RTX 3050, использующую графический процессор GA107. Все модели GPU используют 10-нм техпроцесс Samsung (8LPP) и поддерживают трассировку лучей, но поддержка SLI будет присутствовать только у GPU GA102 и флагмана серии - GeForce RTX 3080 Ti.
Использующийся в Nvidia GeForce RTX 3080 Ti графический процессор GA102 получит 5376 ядер CUDA (на 16% больше, чем у предшественника). Хотя это число ядер, скорее всего, будет доступно лишь ускорителям Titan, а в RTX 3080 Ti установят урезанную версию GPU с 5120 ядрами CUDA. А среди других особенностей видеокарты называются 12 Гбайт видеопамяти GDDR6 на 384-разрядной шине и на 40% более высокую производительность, чем у предшественника.
Следующей по старшинству идёт видеокарта GeForce RTX 3080, которая, как говорят, окажется на 10% быстрее RTX 2080 Ti. Здесь мы увидим 10 Гбайт памяти GDDR6 на 320-разрядной шине и GPU GA103 с 3840 ядрами CUDA. Видеокарту GeForce RTX 3070 оснастят GPU GA104 с 3072 ядрами CUDA и 8 Гбайт памяти GDDR6 с 256-разрядным интерфейсом. Её производительность окажется лишь на 5% меньше, чем у сегодняшней RTX 2080 Ti.
Наконец, в серии будут представлены GPU GA106 и GA107, которые лягут в основу видеокарт среднего и бюджетного сегментов - GeForce RTX 3060 и RTX 3050. Они получат 1920 и 1280 ядер CUDA соответственно и будут работать в связке с 6 и 4 Гбайт памяти на 192- и 128-разрядной шине.
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