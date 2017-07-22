РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Большая утечка о новом поколении Nvidia GeForce: до 5376 ядер CUDA и до 12 Гбайт памяти GDDR6

12 марта 2020, 09:08




Судя по последним слухам, следующее поколение видеокарт Nvidia GeForce будет использовать сразу пять моделей новых графических процессоров Ampere. А самым мощным из этих GPU станет GA102, который придёт на смену TU102.

Большая утечка о новом поколении Nvidia GeForce


Если быть до конца точным, то мы увидим флагманскую видеокарту Nvidia GeForce RTX 3080 Ti на GPU GA102, RTX 3080 - на GA103, RTX 3070 - GA104, RTX 3060 - GA106 и RTX 3050, использующую графический процессор GA107. Все модели GPU используют 10-нм техпроцесс Samsung (8LPP) и поддерживают трассировку лучей, но поддержка SLI будет присутствовать только у GPU GA102 и флагмана серии - GeForce RTX 3080 Ti.

Использующийся в Nvidia GeForce RTX 3080 Ti графический процессор GA102 получит 5376 ядер CUDA (на 16% больше, чем у предшественника). Хотя это число ядер, скорее всего, будет доступно лишь ускорителям Titan, а в RTX 3080 Ti установят урезанную версию GPU с 5120 ядрами CUDA. А среди других особенностей видеокарты называются 12 Гбайт видеопамяти GDDR6 на 384-разрядной шине и на 40% более высокую производительность, чем у предшественника.

Следующей по старшинству идёт видеокарта GeForce RTX 3080, которая, как говорят, окажется на 10% быстрее RTX 2080 Ti. Здесь мы увидим 10 Гбайт памяти GDDR6 на 320-разрядной шине и GPU GA103 с 3840 ядрами CUDA. Видеокарту GeForce RTX 3070 оснастят GPU GA104 с 3072 ядрами CUDA и 8 Гбайт памяти GDDR6 с 256-разрядным интерфейсом. Её производительность окажется лишь на 5% меньше, чем у сегодняшней RTX 2080 Ti.

Наконец, в серии будут представлены GPU GA106 и GA107, которые лягут в основу видеокарт среднего и бюджетного сегментов - GeForce RTX 3060 и RTX 3050. Они получат 1920 и 1280 ядер CUDA соответственно и будут работать в связке с 6 и 4 Гбайт памяти на 192- и 128-разрядной шине.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • AMD рассказала о новейших архитектурах RDNA 2, RDNA 3, Zen 3 и Zen 4
  • Nvidia может выпустить сверхмощный GPU с 8192 ядрами CUDA
  • AMD выпустит видеокарту Radeon RX 590 GME
  • NVIDIA перенесла в онлайн GTC 2020
  • GTC не будет отменен из-за коронавируса

    • следующая новость
    D-Link выпустила новую аппаратную версии беспроводного маршрутизатора DIR-615

    предыдущая новость
    Фото нового DJI Mavic Air 2 появились в сети

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Обзор ноутбука HUAWEI MateBook D 15: для работы и гейминга Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Обзор смартфона BQ 6424L Magic O Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Обзор ноутбука HUAWEI MateBook D 15 Лучший компьютерный корпус Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    12 марта, 2020

    Nubia представила два новых портативных аккумулятора

    Анонс Nubia Red Magic 5G: первый смартфон с частотой обновления экрана 144 Гц

    Анонс Legrand with Netatmo: IoT-система домашнего комфорта

    Oppo готова к релизу беспроводной зарядки VOOC мощностью 30 Вт

    Xiaomi анонсировала геймпад Black Shark для смартфонов

    Производитель AR-гарнитур Magic Leap планирует продать бизнес

    Анонс Redmi Note 9 Pro и Note 9 Pro Max: недорогие смартфоны с продвинутыми возможностями

    Новые MacBook на процессорах ARM могут появиться уже в конце года

    D-Link выпустила новую аппаратную версии беспроводного маршрутизатора DIR-615

    Большая утечка о новом поколении Nvidia GeForce: до 5376 ядер CUDA и до 12 Гбайт памяти GDDR6

    11 марта, 2020

    Фото нового DJI Mavic Air 2 появились в сети

    Беспроводные наушники стали драйвером рынка носимых устройств

    Новая уязвимость в процессорах Intel в разы снижает их производительность

    Apple работает над возможностью объединения двух устройств в одну систему

    Следующий Google Chromecast Ultra получит функцию удаленного управления

    Vivo начал исследования в сфере 6G

    E3 2020 также под угрозой отмены из-за коронавируса

    MSI представила новые материнские платы для игровых ПК

    Смартфон Redmi Note 9 Pro появился на видео незадолго до анонса

    Анонс iPhone SE 2 перенесён из-за коронавируса

    ССЫЛКИ