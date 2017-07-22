D-Link выпустила новую аппаратную версии беспроводного маршрутизатора DIR-615
12 марта 2020, 10:38
Компания D-Link объявила о начале продаж новой аппаратной версии беспроводного маршрутизатора DIR-615. Новый D-Link DIR-615/X реализован на свежей аппаратной платформе и оснащён современным программным обеспечением, созданным в рязанском центре исследований и разработок D-Link.
Маршрутизатор выполнен в компактном черном корпусе размером 13,1 x 13 x 3,4 см и использует внешние несъёмные всенаправленные поворотные антенны с коэффициентом усиления 5 dBi. Он построен на процессоре RTL8196E, оснащается WAN-портом 10/100BASE-TX, четырьмя LAN-портами 10/100BASE-TX и поддерживает беспроводной интерфейс Wi-Fi 802.11n.
D-Link DIR-615/X полностью адаптирован для работы с IPTV и обеспечивает качественное воспроизведение медиаконтента в домашней сети. Поддерживаются IGMP Proxy, различные варианты использования VLAN и приложение UDPXY для просмотра IPTV на мобильных устройствах и телевизорах, не поддерживающих многоадресный трафик. А функция резервирования WAN обеспечивает бесперебойный доступ в интернет. При этом в качестве резервного канала доступа может использоваться любое проводное или беспроводное WAN-подключение маршрутизатора.
Функционал безопасности DIR-615/X включает фильтрацию по IP/MAC/URL-адресам, межсетевой экран с контролем соединений, защиту от ARP- и DoS-атак. Маршрутизатор поддерживает функцию IPsec pass-through, которая позволяет пропускать IPsec-трафик и устанавливать VPN-соединения из внутренней сети. А сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту пользователей от вредоносных и мошеннических сайтов.
D-Link DIR-615/X уже появился в России по цене $21 или около 1 500 рублей.
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