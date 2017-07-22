По данным аналитиков, Apple работает над запуском новых ноутбуков MacBook со специально разработанными процессорами ARM и планирует вывести их на рынок в четвертом квартале 2020 года или в первом квартале 2021 года. В отчетах экспертов не уточняется будет ли это MacBook Air, MacBook Pro или какая-то новая модель от Apple.
Также, по данным аналитиков, Apple сейчас работает на новыми продуктами с технологией mini LED, которые должны появиться на рынке также в конце 2020 года. Среди них окажутся 10,2-дюймовый iPad, 7,9-дюймовый iPad mini, 27-дюймовый iMac Pro, 14-дюймовый MacBook Pro и обновленный 16-дюймовый MacBook Pro. Пока неясно, совпадут ли планы Apple по выпуску процессоров на базе ARM с ее планами представить новый 14-дюймовый MacBook Pro с ножничным механизмом.
Ранее Apple прекратила выпуск 12-дюймового MacBook, поэтому вполне возможно, что компания может вернуть его со свежим дизайном, улучшенной клавиатурой, дисплеем mini LED и процессором ARM Серии A, считают эксперты.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".