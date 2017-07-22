РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Новые MacBook на процессорах ARM могут появиться уже в конце года

12 марта 2020, 11:28




По данным аналитиков, Apple работает над запуском новых ноутбуков MacBook со специально разработанными процессорами ARM и планирует вывести их на рынок в четвертом квартале 2020 года или в первом квартале 2021 года. В отчетах экспертов не уточняется будет ли это MacBook Air, MacBook Pro или какая-то новая модель от Apple.

Новые MacBook на процессорах AMD могут появиться уже в конце года


Также, по данным аналитиков, Apple сейчас работает на новыми продуктами с технологией mini LED, которые должны появиться на рынке также в конце 2020 года. Среди них окажутся 10,2-дюймовый iPad, 7,9-дюймовый iPad mini, 27-дюймовый iMac Pro, 14-дюймовый MacBook Pro и обновленный 16-дюймовый MacBook Pro. Пока неясно, совпадут ли планы Apple по выпуску процессоров на базе ARM с ее планами представить новый 14-дюймовый MacBook Pro с ножничным механизмом.

Ранее Apple прекратила выпуск 12-дюймового MacBook, поэтому вполне возможно, что компания может вернуть его со свежим дизайном, улучшенной клавиатурой, дисплеем mini LED и процессором ARM Серии A, считают эксперты.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Ноутбуки ASUS с процессорами AMD Ryzen 4000 появятся в продаже 16 марта
  • Слухи: у нового iPad появится возможность работы с мышью
  • Eurocom поместила 16 Тб памяти в легкий ноутбук
  • Ноутбук Lenovo Xiaoxin Air 14 2020 представили в Китае
  • Анонс MATREXX 30 SI: минималистичный корпус Micro-ATX

    • следующая новость
    Анонс Redmi Note 9 Pro и Note 9 Pro Max: недорогие смартфоны с продвинутыми возможностями

    предыдущая новость
    D-Link выпустила новую аппаратную версии беспроводного маршрутизатора DIR-615

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Обзор ноутбука HUAWEI MateBook D 15: для работы и гейминга Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Обзор смартфона BQ 6424L Magic O Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Обзор ноутбука HUAWEI MateBook D 15 Лучший компьютерный корпус Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    12 марта, 2020

    Nubia представила два новых портативных аккумулятора

    Анонс Nubia Red Magic 5G: первый смартфон с частотой обновления экрана 144 Гц

    Анонс Legrand with Netatmo: IoT-система домашнего комфорта

    Oppo готова к релизу беспроводной зарядки VOOC мощностью 30 Вт

    Xiaomi анонсировала геймпад Black Shark для смартфонов

    Производитель AR-гарнитур Magic Leap планирует продать бизнес

    Анонс Redmi Note 9 Pro и Note 9 Pro Max: недорогие смартфоны с продвинутыми возможностями

    Новые MacBook на процессорах ARM могут появиться уже в конце года

    D-Link выпустила новую аппаратную версии беспроводного маршрутизатора DIR-615

    Большая утечка о новом поколении Nvidia GeForce: до 5376 ядер CUDA и до 12 Гбайт памяти GDDR6

    11 марта, 2020

    Фото нового DJI Mavic Air 2 появились в сети

    Беспроводные наушники стали драйвером рынка носимых устройств

    Новая уязвимость в процессорах Intel в разы снижает их производительность

    Apple работает над возможностью объединения двух устройств в одну систему

    Следующий Google Chromecast Ultra получит функцию удаленного управления

    Vivo начал исследования в сфере 6G

    E3 2020 также под угрозой отмены из-за коронавируса

    MSI представила новые материнские платы для игровых ПК

    Смартфон Redmi Note 9 Pro появился на видео незадолго до анонса

    Анонс iPhone SE 2 перенесён из-за коронавируса

    ССЫЛКИ