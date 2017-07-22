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Анонс Redmi Note 9 Pro и Note 9 Pro Max: недорогие смартфоны с продвинутыми возможностями

12 марта 2020, 12:30




Бренд Redmi Xiaomi наконец презентовал два своих новых смартфона - Redmi Note 9 Pro и Note 9 Pro Max. Эти телефоны оснащены 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ с защитой Corning Gorilla Glass 5 и построены на производительной 8-нм SoC Snapdragon 720G.


Анонс Redmi Note 9 Pro и Note 9 Pro Max


Redmi Note 9 Pro оснащен 48-мегапиксельной основной камерой с датчиком Samsung GM2, в то время как Note 9 Pro Max поставляется с 64-мегапиксельной камерой с датчиком Samsung GW1. Другие камеры на смартфонах аналогичны друг другу - это 8-мегапиксельный широкоугольный объектив c углом обзора 120 градусов, 5-мегапиксельный датчик для макро-съемки и 2-мегапиксельный датчик глубины. В Note 9 Pro Max установлена 32-мегапиксельная фронтальная камера, а на Note 9 Pro Max селфи можно делать с помощью 16-мегапиксельной камеры.

Анонс Redmi Note 9 Pro и Note 9 Pro Max


Оба смартфона имеют боковой сканер отпечатков пальцев и оснащаются слотами dual SIM и microSD. Телефоны оснащены батареей емкостью 5200 мАч. Redmi Note 9 Pro поддерживает быструю зарядку 18 Вт, а Pro Max - более скоростную 33 Вт, с помощью которой телефон можно зарядить до 50% за 30 минут. Redmi Note 9 Pro и Note 9 Pro Max выпускаются в трех цветовых вариантах - черном, синем и белом.

Анонс Redmi Note 9 Pro и Note 9 Pro Max


Стоимость Redmi Note 9 Pro Max:

-6 ГБ ОЗУ + 64 ГБ памяти - 203$ (15000 руб.)
-6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти - 230$(17000 руб.)
-8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти - 257$(19000 руб.)

Появится в продаже 25 марта.

Стоимость Redmi Note 9 Pro:

-4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ памяти - 176$(13000 руб.)
-6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти - 230$(17000 руб.)

Будет доступен 17 марта.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".


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