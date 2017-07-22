Бренд Redmi Xiaomi наконец презентовал два своих новых смартфона - Redmi Note 9 Pro и Note 9 Pro Max. Эти телефоны оснащены 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ с защитой Corning Gorilla Glass 5 и построены на производительной 8-нм SoC Snapdragon 720G.
Redmi Note 9 Pro оснащен 48-мегапиксельной основной камерой с датчиком Samsung GM2, в то время как Note 9 Pro Max поставляется с 64-мегапиксельной камерой с датчиком Samsung GW1. Другие камеры на смартфонах аналогичны друг другу - это 8-мегапиксельный широкоугольный объектив c углом обзора 120 градусов, 5-мегапиксельный датчик для макро-съемки и 2-мегапиксельный датчик глубины. В Note 9 Pro Max установлена 32-мегапиксельная фронтальная камера, а на Note 9 Pro Max селфи можно делать с помощью 16-мегапиксельной камеры.
Оба смартфона имеют боковой сканер отпечатков пальцев и оснащаются слотами dual SIM и microSD. Телефоны оснащены батареей емкостью 5200 мАч. Redmi Note 9 Pro поддерживает быструю зарядку 18 Вт, а Pro Max - более скоростную 33 Вт, с помощью которой телефон можно зарядить до 50% за 30 минут. Redmi Note 9 Pro и Note 9 Pro Max выпускаются в трех цветовых вариантах - черном, синем и белом.
Стоимость Redmi Note 9 Pro Max:
-6 ГБ ОЗУ + 64 ГБ памяти - 203$ (15000 руб.)
-6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти - 230$(17000 руб.)
-8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти - 257$(19000 руб.)
Появится в продаже 25 марта.
Стоимость Redmi Note 9 Pro:
-4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ памяти - 176$(13000 руб.)
-6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти - 230$(17000 руб.)
Будет доступен 17 марта.
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