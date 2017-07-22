РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Производитель AR-гарнитур Magic Leap планирует продать бизнес

12 марта 2020, 14:10





После неудачных продаж своей первой гарнитуры дополненной реальности (AR) Magic Leap ищет покупателя по крайней мере для части своего бизнеса. Компания уже обсуждала возможность сделки с Facebook и Johnson & Johnson, оценивая сделку в 10 миллиардов долларов. Производитель также готов рассмотреть вопрос о стратегическом партнерстве или любом другом варианте сделки.

Производитель AR-гарнитур Magic Leap планирует продать бизнес


Facebook уже провел переговоры с Magic Leap, но, как сообщается, не заинтересован в покупке его прямо сейчас, поскольку социальная сеть все еще пытается заставить работать свои инвестиции в Oculus работать. В компании Johnson & Johnson отказались от комментариев. Среди других инвесторов компании - NTT Docomo, AT&T и инвестиционные фонды в Саудовской Аравии и Сингапуре.

Под руководством генерального директора Рони Абовица, Magic Leap является одним из наиболее хорошо финансируемых стартапов. Компания привлекла около 2,6 миллиарда долларов для разработки своей гарнитуры дополненной реальности и сейчас их бизнес оценивается в 8 миллиардов.

Однако эти инвестиции пока не трансформировались в коммерческий успех. После нескольких лет скрытого развития и броских демо-версий компания выпустила в 2018 году свою гарнитуру AR Creator Edition стоимостью 2300 долларов (193000 руб.). В отличие от VR-гарнитур от Oculus или Vive, этот девайс имеет прозрачный дисплей, который позволяет виртуальным объектам взаимодействовать с реальным миром.

По оценкам экспертов, гаджет действительно имеет ряд интересных функций и обладает хорошим потенциалом, но пока что далек от тех потрясающих характеристик, что анонсировались компанией.

Затем компания переключила свое внимание на бизнес с выпуском комплекта Enterprise Suite стоимостью 2995 долларов (224000 руб.) , который включал инструменты, поддержку, приложения для AR-гарнитур и обновлённую гарнитуру Magic Leap 1. В конце прошлого года, после объявления о продаже всего 6000 гарнитур, компания показала гарнитуру Magic Leap 2 и новую стратегию развития. Главный директор по продуктам Magic Leap Омар Хан сказал, что следующая гарнитура будет запущена в следующем году, но другие источники были более пессимистичны .



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лазерного МФУ Xerox B1022. Многофункциональное лазерное монохромное устройство Xerox B1022 обеспечит качественное копирование, сканирование и печать документов формата до А3 с достаточно интенсивной месячной нагрузкой для малого и среднего бизнеса. При сравнительно невысокой цене аппарата офис получает все возможности современного документооборота, включая мобильную печать, плюс, при необходимости, дополнительные функции за счёт опционального апгрейда. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор лазерного МФУ Xerox B1022: документы до А3 с минимумом расходов".

Читайте также:

  • Фото нового DJI Mavic Air 2 появились в сети
  • Слухи: Apple Watch смогут определять уровень кислорода в крови
  • Анонс OPPO Watch: смарт-часы с двухчиповой архитектурой
  • Candy Hoover представила линейку варочных панелей с слайдерным управлением
  • Realme представил "убийцу" сверхпопулярного фитнес-трекера Xiaomi Mi Band

    • следующая новость
    Xiaomi анонсировала геймпад Black Shark для смартфонов

    предыдущая новость
    Анонс Redmi Note 9 Pro и Note 9 Pro Max: недорогие смартфоны с продвинутыми возможностями

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Обзор ноутбука HUAWEI MateBook D 15: для работы и гейминга Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Обзор смартфона BQ 6424L Magic O Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Обзор ноутбука HUAWEI MateBook D 15 Лучший компьютерный корпус Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    12 марта, 2020

    Nubia представила два новых портативных аккумулятора

    Анонс Nubia Red Magic 5G: первый смартфон с частотой обновления экрана 144 Гц

    Анонс Legrand with Netatmo: IoT-система домашнего комфорта

    Oppo готова к релизу беспроводной зарядки VOOC мощностью 30 Вт

    Xiaomi анонсировала геймпад Black Shark для смартфонов

    Производитель AR-гарнитур Magic Leap планирует продать бизнес

    Анонс Redmi Note 9 Pro и Note 9 Pro Max: недорогие смартфоны с продвинутыми возможностями

    Новые MacBook на процессорах ARM могут появиться уже в конце года

    D-Link выпустила новую аппаратную версии беспроводного маршрутизатора DIR-615

    Большая утечка о новом поколении Nvidia GeForce: до 5376 ядер CUDA и до 12 Гбайт памяти GDDR6

    11 марта, 2020

    Фото нового DJI Mavic Air 2 появились в сети

    Беспроводные наушники стали драйвером рынка носимых устройств

    Новая уязвимость в процессорах Intel в разы снижает их производительность

    Apple работает над возможностью объединения двух устройств в одну систему

    Следующий Google Chromecast Ultra получит функцию удаленного управления

    Vivo начал исследования в сфере 6G

    E3 2020 также под угрозой отмены из-за коронавируса

    MSI представила новые материнские платы для игровых ПК

    Смартфон Redmi Note 9 Pro появился на видео незадолго до анонса

    Анонс iPhone SE 2 перенесён из-за коронавируса

    ССЫЛКИ