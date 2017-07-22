После неудачных продаж своей первой гарнитуры дополненной реальности (AR) Magic Leap ищет покупателя по крайней мере для части своего бизнеса. Компания уже обсуждала возможность сделки с Facebook и Johnson & Johnson, оценивая сделку в 10 миллиардов долларов. Производитель также готов рассмотреть вопрос о стратегическом партнерстве или любом другом варианте сделки.
Facebook уже провел переговоры с Magic Leap, но, как сообщается, не заинтересован в покупке его прямо сейчас, поскольку социальная сеть все еще пытается заставить работать свои инвестиции в Oculus работать. В компании Johnson & Johnson отказались от комментариев. Среди других инвесторов компании - NTT Docomo, AT&T и инвестиционные фонды в Саудовской Аравии и Сингапуре.
Под руководством генерального директора Рони Абовица, Magic Leap является одним из наиболее хорошо финансируемых стартапов. Компания привлекла около 2,6 миллиарда долларов для разработки своей гарнитуры дополненной реальности и сейчас их бизнес оценивается в 8 миллиардов.
Однако эти инвестиции пока не трансформировались в коммерческий успех. После нескольких лет скрытого развития и броских демо-версий компания выпустила в 2018 году свою гарнитуру AR Creator Edition стоимостью 2300 долларов (193000 руб.). В отличие от VR-гарнитур от Oculus или Vive, этот девайс имеет прозрачный дисплей, который позволяет виртуальным объектам взаимодействовать с реальным миром.
По оценкам экспертов, гаджет действительно имеет ряд интересных функций и обладает хорошим потенциалом, но пока что далек от тех потрясающих характеристик, что анонсировались компанией.
Затем компания переключила свое внимание на бизнес с выпуском комплекта Enterprise Suite стоимостью 2995 долларов (224000 руб.) , который включал инструменты, поддержку, приложения для AR-гарнитур и обновлённую гарнитуру Magic Leap 1. В конце прошлого года, после объявления о продаже всего 6000 гарнитур, компания показала гарнитуру Magic Leap 2 и новую стратегию развития. Главный директор по продуктам Magic Leap Омар Хан сказал, что следующая гарнитура будет запущена в следующем году, но другие источники были более пессимистичны .
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