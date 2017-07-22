Oppo планирует в ближайшее время коммерческий запуск своей беспроводной технологии быстрой зарядки VOOC мощностью 30 Вт. Компания работает над ней уже некоторое время, и в ближайшем будущем рынок сможет увидеть премиальные смартфоны, оснащенные этой технологией.
Новой технологией Oppo дразнил общественность еще в 2019 году, но так и не выпустил ни одного смартфона с 30-Вт беспроводной зарядкой VOOC. Компания утверждала, что технологии нужна доработка, чтобы сделать беспроводную зарядку эффективной и безопасной. Были приняты различные меры для предотвращения перегрева, и внедрен ряд других доработок, поэтому выпуск зарядки был отложен.
Учитывая все это, ожидалось, что серия Oppo Find X2 будет использовать эту технологию, но, увы, этого не произошло. Однако сегодня в Oppo сообщили, что беспроводное зарядное устройство VOOC теперь технически готово к коммерческому запуску.
Пока не совсем ясно, почему Oppo не оснастила новой технологией, вышедшие недавно OPPO Find X2. Возможно, что на это решение повлияло сокращение расходов компании.
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