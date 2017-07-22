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Oppo готова к релизу беспроводной зарядки VOOC мощностью 30 Вт

12 марта 2020, 17:11





Oppo планирует в ближайшее время коммерческий запуск своей беспроводной технологии быстрой зарядки VOOC мощностью 30 Вт. Компания работает над ней уже некоторое время, и в ближайшем будущем рынок сможет увидеть премиальные смартфоны, оснащенные этой технологией.

Смартфоны OPPO Find X2


Новой технологией Oppo дразнил общественность еще в 2019 году, но так и не выпустил ни одного смартфона с 30-Вт беспроводной зарядкой VOOC. Компания утверждала, что технологии нужна доработка, чтобы сделать беспроводную зарядку эффективной и безопасной. Были приняты различные меры для предотвращения перегрева, и внедрен ряд других доработок, поэтому выпуск зарядки был отложен.

Учитывая все это, ожидалось, что серия Oppo Find X2 будет использовать эту технологию, но, увы, этого не произошло. Однако сегодня в Oppo сообщили, что беспроводное зарядное устройство VOOC теперь технически готово к коммерческому запуску.

Пока не совсем ясно, почему Oppo не оснастила новой технологией, вышедшие недавно OPPO Find X2. Возможно, что на это решение повлияло сокращение расходов компании.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".


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