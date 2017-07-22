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Анонс Legrand with Netatmo: IoT-система домашнего комфорта

12 марта 2020, 18:42





Компания Legrand выпустила на российский рынок систему домашнего комфорта with Netatmo на основе "интернета вещей", состоящую из проводных и беспроводных устройств с встроенным интеллектуальным модулем. Стартовый пакет включает в себя Wi-Fi шлюз, "умную розетку", беспроводной выключатель и стоит 7950 рублей.

система домашнего комфорта Legrand with Netatmo


Шлюз обеспечивает подключение всех IoT устройств к интернету и дает пользователям возможность управлять системой «умного» дома из любой точки мира. В качестве дополнения к стартовому пакету, у пользователя есть возможность включить в систему дополнительные IoT-устройства.

Управление системой осуществляется с помощью мобильного приложения Home+Control. Приложение очень удобно, поскольку в нем можно создать план дома, где будут отражаться расположение каждого устройства и его текущий статус. Возможна настройка различных сценариев для группы устройств и управление каждым устройством отдельно.

Установка выключателей не вызовет у пользователя никаких проблем, поскольку ничем не отличается от установки аналогичных изделий. В базовом варианте новые устройства поставляются в комплекте с лицевыми панелями и декоративными рамками трех цветов серии Valena Life и Celiane и пяти цветов серии Valena Allure.

Система домашнего комфорта with Netatmo открыта к взаимодействию и интеграции с устройствами других компаний, работающими в области интернета вещей: Somfy, Bubendorf, Velux, Vaillant и других. В России Legrand уже сотрудничает с одним из мировых лидеров IT-сектора - компанией «Яндекс». Управление системой можно с помощью популярных голосовых помощников - Apple Siri, Google Assistant, Amazon Alexa и "Алисой" от "Яндекса".



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