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Анонс Nubia Red Magic 5G: первый смартфон с частотой обновления экрана 144 Гц

12 марта 2020, 21:36





Новый флагман Nubia Red Magic 5G сегодня наконец-то был официально презентован. Первое, что бросается в глаза - это дизайн смартфона. Игровые смартфоны еще никогда не выглядели так изящно и при этом ярко и вызывающе. Есть даже версия смартфона в прозрачном корпусе, где можно разглядеть как работает вентилятор охлаждения.

Анонс Nubia Red Magic 5G


Nubia Red Magic 5G - это первый телефон в мире с частотой обновления экрана 144 Гц. Смартфон оснащен 6,65-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340x1080 пикселей и сенсором с частотой обновления 240 Гц. В экране нет ни зазубрин, ни дырок для перфорации. Дисплей имеет сертификацию TUV Rheinland и встроенный сканер отпечатков пальцев.

Анонс Nubia Red Magic 5G


Телефон может похвастаться очень сложной системой активного воздушного охлаждения, которая сочетает в себе вращающийся вентилятор с теплоотводной камерой, что, по утверждению производителя, может снизить температуру процессора до 18°C. Охлаждение также включается, когда телефон заряжается на своей максимальной скорости 55 Вт, тем самым предотвращая возможность перегрева.

Анонс Nubia Red Magic 5G


Смартфон работает на чипсете Snapdragon 865 с встроенным модемом X55. Nubia Red Magic 5G может быть оснащен различными конфигурациями оперативной памяти от 8 ГБ до 16 ГБ, в то время как встроенная память типа speedy UFS 3.0 может варьироваться от 128 ГБ до 256 ГБ.

Анонс Nubia Red Magic 5G


Основная камера представляет из себя 64-мегапиксельный основной модуль Sony IMX686, а также 8-мегапиксельный и 2-пиксельный модули. Фронтальная камера у Nubia Red Magic 5G является 8-мегапиксельной.

Анонс Nubia Red Magic 5G


Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч. Смартфон также оснащен Wi-Fi 6, разъемом для наушников и тремя микрофонами для оптимальной записи звука.

Стоимость:

8GB RAM + 128G - 541$ (40000 руб.)

12GB RAM + 128GB - 584$ (43000 руб.)

12GB RAM + 256GB - 627$ (46000 руб.)

16GB RAM и 256GB - 712$ (53000 руб.)

Прозрачная версия смартфона в конфигурациях 12GB RAM +256GB и 16GB RAM + 256GB и оценивается в 655$ (48000 руб.) и 740$ (54000 руб.) соответственно.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".


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