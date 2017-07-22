Новый флагман Nubia Red Magic 5G сегодня наконец-то был официально презентован. Первое, что бросается в глаза - это дизайн смартфона. Игровые смартфоны еще никогда не выглядели так изящно и при этом ярко и вызывающе. Есть даже версия смартфона в прозрачном корпусе, где можно разглядеть как работает вентилятор охлаждения.
Nubia Red Magic 5G - это первый телефон в мире с частотой обновления экрана 144 Гц. Смартфон оснащен 6,65-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340x1080 пикселей и сенсором с частотой обновления 240 Гц. В экране нет ни зазубрин, ни дырок для перфорации. Дисплей имеет сертификацию TUV Rheinland и встроенный сканер отпечатков пальцев.
Телефон может похвастаться очень сложной системой активного воздушного охлаждения, которая сочетает в себе вращающийся вентилятор с теплоотводной камерой, что, по утверждению производителя, может снизить температуру процессора до 18°C. Охлаждение также включается, когда телефон заряжается на своей максимальной скорости 55 Вт, тем самым предотвращая возможность перегрева.
Смартфон работает на чипсете Snapdragon 865 с встроенным модемом X55. Nubia Red Magic 5G может быть оснащен различными конфигурациями оперативной памяти от 8 ГБ до 16 ГБ, в то время как встроенная память типа speedy UFS 3.0 может варьироваться от 128 ГБ до 256 ГБ.
Основная камера представляет из себя 64-мегапиксельный основной модуль Sony IMX686, а также 8-мегапиксельный и 2-пиксельный модули. Фронтальная камера у Nubia Red Magic 5G является 8-мегапиксельной.
Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч. Смартфон также оснащен Wi-Fi 6, разъемом для наушников и тремя микрофонами для оптимальной записи звука.
Стоимость:
8GB RAM + 128G - 541$ (40000 руб.)
12GB RAM + 128GB - 584$ (43000 руб.)
12GB RAM + 256GB - 627$ (46000 руб.)
16GB RAM и 256GB - 712$ (53000 руб.)
Прозрачная версия смартфона в конфигурациях 12GB RAM +256GB и 16GB RAM + 256GB и оценивается в 655$ (48000 руб.) и 740$ (54000 руб.) соответственно.
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