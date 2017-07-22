Наряду с презентацией нового флагмана Nubia Red Magic 5G, компания также анонсировала ряд аксессуаров, включая два портативных аккумулятора. Первый из них - это модель Red Magic PD 10000mAh 27Вт. Он имеет интересную конструкцию, которая заметно отличает его от подобных устройств на рынке.
Аккумулятор имеет емкость 10000mAh. В передней части находятся полноразмерный выходной порт USB, порт USB Type-C, который служит как входом, так и выходом, кнопка питания и четыре светодиода.
Он поддерживает 27 Вт Power Delivery 3.0, а также поддерживает быстрые протоколы зарядки 2.0, Quick Charge 3.0, FCP, AFC и DCP. Nubia говорит, что он также способен заряжать коммутатор Nintendo и Apple MacBook, но в компании не уточнили о каких моделях идет речь.
Он поступит в продажу 19 марта и стоит 21$ (1500 руб.)
Второй, анонсированный портативный аккумулятор - это Red Magic PD 20000mAh 45Вт. У него на борту есть два порта USB-A с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Также есть порт USB Type-C. Портативный аккумулятор способен заряжать MacBook и Nintendo.
Аккумулятор может заряжать устройства низкого напряжения, такие как наушники, смарт-часы и фитнес-трекеры.
Он поступит в продажу 19 марта и будет стоить 43$ (3100 руб.).
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лазерного МФУ Xerox B1022. Многофункциональное лазерное монохромное устройство Xerox B1022 обеспечит качественное копирование, сканирование и печать документов формата до А3 с достаточно интенсивной месячной нагрузкой для малого и среднего бизнеса. При сравнительно невысокой цене аппарата офис получает все возможности современного документооборота, включая мобильную печать, плюс, при необходимости, дополнительные функции за счёт опционального апгрейда. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор лазерного МФУ Xerox B1022: документы до А3 с минимумом расходов".