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Анонс Canyon Marzipan: женские смарт-часы для жизни и спорта

13 марта 2020, 10:46




Canyon объявил о выходе новых женских смарт-часов Marzipan. Гаджет представлен в 3 цветах, может погружаться на глубину до 1 метра и полностью защищён от пыли.

Анонс Canyon Marzipan


Canyon Marzipan CNS-SW75 можно использовать как в повседневной жизни, так и во время занятий спортом. Часы оснащаются 1,22-дюймовым сенсорным экраном, плавно перетекающим в металлический корпус. В гаджете установлен специальный оптический датчик, обеспечивающий круглосуточный высокоточный мониторинг сердечного ритма. Они упрощают управление камерой, позволяют отслеживать важные уведомления и мотивируют заниматься физической активностью.

Анонс Canyon Marzipan


Женственный дизайн часов Canyon Marzipan дополняется яркими силиконовыми и кожаными ремешками. Как и вся линейка гаджетов, умные часы CNS-SW75 совместимы с приложением Canyon Life для платформ iOS и Android. С помощью него можно отслеживать повседневную деятельность, увеличивать физическую активность, учитывать расход и получение калорий и накапливать статистику показателей здоровья.

Анонс Canyon Marzipan


Canyon Marzipan CNS-SW75 уже можно купить в магазине ДНС по цене 4 999 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лазерного МФУ Xerox B1022. Многофункциональное лазерное монохромное устройство Xerox B1022 обеспечит качественное копирование, сканирование и печать документов формата до А3 с достаточно интенсивной месячной нагрузкой для малого и среднего бизнеса. При сравнительно невысокой цене аппарата офис получает все возможности современного документооборота, включая мобильную печать, плюс, при необходимости, дополнительные функции за счёт опционального апгрейда. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор лазерного МФУ Xerox B1022: документы до А3 с минимумом расходов".

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