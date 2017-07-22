Canyon объявил о выходе новых женских смарт-часов Marzipan. Гаджет представлен в 3 цветах, может погружаться на глубину до 1 метра и полностью защищён от пыли.
Canyon Marzipan CNS-SW75 можно использовать как в повседневной жизни, так и во время занятий спортом. Часы оснащаются 1,22-дюймовым сенсорным экраном, плавно перетекающим в металлический корпус. В гаджете установлен специальный оптический датчик, обеспечивающий круглосуточный высокоточный мониторинг сердечного ритма. Они упрощают управление камерой, позволяют отслеживать важные уведомления и мотивируют заниматься физической активностью.
Женственный дизайн часов Canyon Marzipan дополняется яркими силиконовыми и кожаными ремешками. Как и вся линейка гаджетов, умные часы CNS-SW75 совместимы с приложением Canyon Life для платформ iOS и Android. С помощью него можно отслеживать повседневную деятельность, увеличивать физическую активность, учитывать расход и получение калорий и накапливать статистику показателей здоровья.
Canyon Marzipan CNS-SW75 уже можно купить в магазине ДНС по цене 4 999 рублей.
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