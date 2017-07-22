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Анонс Bleujour Meta U: тихие мини-компьютеры для офиса

13 марта 2020, 13:10





Французский стартап Bleujour представил несколько новых моделей компьютеров Meta U, которые не только компактны, но и используют пассивную систему охлаждения с энергоэффективными процессорами Intel в сочетании с цельным алюминиевым корпусом, что позволяет компьютерам быть максимально тихими.

мини-компьютеры Meta U


В компании утверждают, что эти системы легко модернизируются. В стандартной конфигурации Meta U оснащены разъемом питания, двумя портами HDMI 2.0, двумя COM-портами, гигабитной сетевой картой Ethernet, тремя портами USB 3.1 и еще одним портом USB 2.0. Мини-компьютер также имеет возможность подключения по Wi-Fi.

мини-компьютеры Meta U


Meta U представлены в различных конфигурациях, начиная от 2-ядерного процессора Celeron и заканчивая 4-ядерным Intel Core i7-8665U поколения Whisky Lake Этот процессор также сопряжен с 8 ГБ оперативной памяти DDR3.

Пока ничего не известно о ценах и сроках начала продаж Meta U, но в Bleujour отмечают, что компания предоставляет трехлетнюю гарантию.



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