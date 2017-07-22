Известный производитель корпусов для ПК, компания Kolink, анонсировала новый корпус для геймеров Balance ARGB Midi Tower. Фантастический дизайн и оптимально сбалансированное внутреннее пространство, позволяет даже самым заядлым геймерам реализовать все, что они хотят видеть в своем игровом ПК.
Передняя часть корпуса оснащена мелкой сеткой и вентиляционным отверстиями, наличие которых обеспечивает отличный воздушный поток. На передней панели также расположена светодиодная RGB лента, которая может быть подключена к материнской плате. В верхней части расположен встроенный фильтр пыли. В корпус можно установить до пяти 120-мм вентиляторов или четыре 140-мм вентилятора. Боковая панель корпуса выполнена из закаленного стекла, что позволяет увидеть всю начинку компьютера.
Несмотря на типоразмер Midi-Tower, при необходимости в корпус можно установить и плату форм-фактора E-ATX. Balance ARGB Midi Tower Case позволяет установить видеокарту длиной до 370 мм и процессорные кулеры высотой до 162 мм. Видеокарты могут быть установлены вертикально с помощью кабеля PCI-E riser. В корпус также можно установить два 3,5 - или два 2,5-дюймовых жестких диска и еще два 2,5-дюймовых SSD. Стоимость новинки 56$ (4000 руб.).
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