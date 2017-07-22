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Анонс Sennheiser Momentum True Wireless 2: беспроводные наушники с активным шумоподавлением

13 марта 2020, 15:59





Немецкая компания Sennheiser представила обновленную версию своих беспроводных наушников Momentum True Wireless 2. От предыдущей модели эти наушники отличаются еще более эффективной системой шумоподавления и большим временем автономной работы.

Анонс Sennheiser The Momentum True Wireless 2


Система шумоподавления, как отмечает производитель, позволяет пользователю самостоятельно регулировать уровень внешнего шума, который он будет слышать. Управление функцией осуществляется с помощью приложения Smart Control. Кроме того пара микрофонов для телефонного разговора могут регулировать уровень фонового шума, чтобы голос пользователя был слышен четко.

Анонс Sennheiser The Momentum True Wireless 2


Sennheiser также внес коррективы в дизайн. Хотя зарядный чехол выглядит в основном так же, наушники стали на 2 мм меньше. В целом, новая версия выглядит очень похожей на предыдущую, учитывая практически идентичную форму и наличие металлической сенсорной панели. Наушники защищены от влаги, так что их можно использовать и под проливным дождем.

Анонс Sennheiser The Momentum True Wireless 2


Время автономной работы Momentum True Wireless 2 увеличилось до семи часов. Кроме того объема батареи зарядного чехла хватит, чтобы три раза полностью зарядить наушники. Это означает, что общее время автономной работы фактически увеличилось до 28 полных часов.

Как и раньше, пользователь может настраивать эквалайзер, сенсорные элементы управления и многое другое в приложении Smart Control. Momentum True Wireless 2 также оснащен функцией смарт-паузы, которая автоматически приостанавливает проигрывание музыки, когда пользователь снимает наушники и возобновляет звучание, когда пользователь их вновь одевает.

Momentum True Wireless 2 будет доступен в черном цвете в апреле. Есть также белая версия, но она появится на рынке несколько позже. Стоимость наушников 299$ (22000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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