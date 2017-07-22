Компания OnePlus сообщила о планах инвестировать порядка 30 миллионов долларов в научные исследования в области 5G-связи. На данный момент направление 5G является одним из главных приоритетов различных отраслей промышленности, особенно на рынке смартфонов. Несколько OEM-производителей в настоящее время предлагают или работают над запуском смартфона, поддерживающего 5G, поэтому неудивительно, что OnePlus также пошел этим путем.
Хотя OnePlus считается довольно неповоротливой компанией в том, что касается собственных технологических разработок и инноваций, его флагманские смартфоны оснащены новейшими технологиями. Кроме того, OnePlus недавно представила концептуальное устройство, которое также намекает на свои собственные исследования и разработки.
По словам официального представителя OnePlus, компания планирует стать одним из первых OEM-производителей, у которого вся линейка смартфонов будет поддерживать 5G, даже бюджетные модели. Это интересное заявление, учитывая тот факт, что в планах OnePlus выпуск бюджетной версии OnePlus 8 . Это будет несомненным прорывом, учитывая тот факт, что сейчас возможностью поддержки 5G оснащены лишь смартфоны премиум-класса.
OnePlus заявил, что его подразделение разработки будет уделять особое внимание широкому спектру технологий и продуктов, включая схемы, антенны и даже другое мультимедийное оборудование, такое как модули камеры. Кроме того, бренд также хочет удерживать долю рынка в странах с инфраструктурой 5G за счет своих прибыльных предложений.
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