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Canon EOS R5 будет снимать в 8K со скоростью 30 кадров в секунду

13 марта 2020, 20:47





После того, как Canon объявила, что их новая камера Canon EOS R5 будет снимать в видео в формате 8K и иметь скорость фотосъемки до 20 кадров в секунду, в мире появилось много скептиков, считавших, что это не более чем слухи. Однако сегодня Canon выпустила официальный пресс-релиз, где рассказала о некоторых характеристиках будущей камеры.

Canon EOS R5


Canon подтвердила, что EOS R5 будет снимать видео 8K со скоростью 30 кадров в секунду. Возможности камеры будут превосходить любую другую цифровую камеру на рынке в том, что касается разрешения и глубины резкости съемки. В компании также добавили, что во всех режимах съемки 8K новая камера будет поддерживать технологию автофокусировки Dual Pixel CMOS.

Среди особенно ярких фишек грядущей камеры - интеллектуальная система автофокусировки с возможностью распознавания кошек, птиц и собак. Система может определить не только глаза животных, но даже тело и голову, если глаза не видны.

Среди других, уже заявленных ранее характеристик - наличие модуля Wi-Fi, два слота памяти, порт USB, порты для наушников и микрофона, а также выход HDMI. Камера может автоматически передавать файлы на облачную систему Canon при наличии подключения Wi-Fi.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор 5 экшн-камер. Наши эксперты изучили множество недорогих экшн-камер и сегодня готовы представить вам несколько моделей, которые вас точно не разочаруют. Подробнее об этом читайте в статье "5 экшн-камер: доступные альтернативы GoPro".

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