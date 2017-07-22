Xiaomi сегодня решила разжечь любопытство аудитории, выпустив тизер, который указывает на скорый выход ны рынок очередного аксессуара для смартфонов. И, судя по всему, это будет новый пауэрбанк с возможностью беспроводной зарядки смартфона.
Тизер отчетливо намекает аудитории на желание пользователя иметь гаджеты с минимумом проводов, чтобы не испытывать никаких неудобств при их использовании в дороге. Хештег #CutTheCord (перерезать пуповину), под которым тизер вышел в социальных сетях, говорит о том, что новый продукт скорее всего является решением для беспроводной зарядки смартфона, и скорее всего, речь идет именно о портативном банке питания.
Xiaomi уже имеет несколько беспроводных зарядных устройств, одним из которых является Mi Wireless Power Bank с поддержкой беспроводной зарядки 10 Вт. У компании также есть Mi Wireless Power bank Youth Edition . Обе модели поддерживают быструю зарядку 18 Вт через порты USB-A и используют стандарт зарядки Qi для протокола беспроводной зарядки. Сейчас же нам осталось лишь дождаться 16 марта, чтобы узнать о каком же все таки продукте идет речь в тизере Xiaomi.
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