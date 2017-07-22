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Флагман Meizu 17 будет представлен в апреле

13 марта 2020, 22:40





Компания Meizu намекнула, что ее следующий флагманский смартфон Meizu 17 будет презентован уже в апреле. Об этом стало известно из открытого письма, опубликованного на официальном аккаунте компании в сети Weibo. В сообщении не называлась конкретная дата, но ожидается, что смартфон будет первым продуктом компании с поддержкой 5G.

Флагман Meizu 17 будет представлен в апреле


Ожидается, что Meizu 17 работать на последнем чипсете Qualcomm Snapdragon 865, будет иметь встроенный сканер отпечатков пальцев и объемный аккумулятор. В качестве операционной системы на смартфоне будет работать FlymeOS поверх Android 10.

Флагман Meizu 17 будет представлен в апреле


Также некоторое время назад в сети был опубликован рендер задней стороны будущего смартфона, на котором отчетливо видна тройная камера с датчиками, расположенными по горизонтали. При этом загадкой остается конструктивное устройство селфи-камеры будущего флагмана.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".


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