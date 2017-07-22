По слухам, OnePlus 15 апреля анонсирует серию смартфонов OnePlus 8. При этом изначально компания планировала анонсировать серию в середине марта, но, возможно, дата была перенесена из-за вспышки коронавируса.
OnePlus пользуется популярностью благодаря своим недорогим флагманским премиальным смартфонам. Таким образом, телефоны бренда являются одними из самых ожидаемых в техническом сообществе.
С тех пор, как в сети появились первые утечки рендеров грядущей серии OnePlus 8, в сообществе ходили слухи, что новые смартфоны будут анонсированы гораздо раньше нежели это происходило в предыдущие годы. Однако коронавирус, видимо, и здесь внес свои коррективы.
Тем не менее, согласно новым утечкам, компания может презентовать серию в онлайне уже 15 апреля. Эту информацию уже подтвердили несколько надежных источников. Однако, даже если OnePlus анонсирует серию OnePlus 8 в следующем месяце, доступность этих смартфонов будет под вопросом.
Кстати, сегодня в instagram-аккаунте голливудского режиссера Сэма Джонсона появилось фото актера Роберта Дауни-младшего с OnePlus 8 Pro в руках. Дауни младший с некоторых пор является официальным представителем бренда OnePlus, поэтому появление его фото с новым флагманом в руках можно считать лишь еще одним намеком на на скорую презентацию OnePlus 8.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".