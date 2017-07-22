Производитель и разработчик устройств жидкостного охлаждения для компьютера - компания EK Water Blocks представила новую модель блока водяного охлаждения для видеокарт NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti под названием Vector Direct RTX RE Ti D-RGB.
Водоблок EK-Quantum Vector Direct RTX RE Ti D-RGB - это модифицированная версия водоблока EK-Quantum Vector. Благодаря изменениям в конструкции, видеокарта с охлаждением на основе этого водоблока будет занимать в корпусе ПК лишь один слот, что существенно экономит пространство.
Изменения коснулись не только конструкции, но и дизайна. EK-Quantum Vector Direct RTX RE Ti D-RGB, как можно понять из названия модели, оснащен подсветкой D-RGB с множеством цветов, управлять которой можно через материнскую плату. Как подчеркивают в компании, эта система охлаждения превратит вашу мощную видеокарту NVIDIA в минималистичный и элегантный элемент ПК.
Кроме этого, конструкция системы охлаждения включает никелированное медное основание, а также прозрачный акриловый кожух. Стоимость новинки 165$ (12000 руб.).
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