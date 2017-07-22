CorelDRAW представила новую версию своего топового программного обеспечения для редактирования графики - CorelDRAW Graphics Suite 2020. Пакет содержит обширную коллекцию профессиональных приложений для графического дизайна, верстки, типографики, фоторедактирования и много другого. Теперь в дополнение к возможности удаленной работы с файлами стал доступен ряд новых функций, касающихся утверждений и рецензирования проектов.
Во всех аспектах пакета задействованы технологии искусственного интеллекта вкупе с моделями машинного обучения, что непременно должно помочь дизайнерам прогрессировать и добиваться поразительных результатов в работе. Теперь в CorelDRAW Graphics Suite 2020 как заказчики, так и исполнители могут подключаться к проекту в режиме реального времени.
Технологии машинного обучения устраняют необходимость в трудоемком редактировании изображений, полученных методом сжатия с потерями, за счет автоматизации процессов восстановления цветового баланса и удаления артефактов JPEG-сжатия.
За счет ИИ качество растровых изображений повышается в процессе трассировки. Добавлены новые эффекты художественных стилей, также новый инструмент «Маска интеллектуального выделения». Кроме того теперь инструмент «Преобразование маски» позволяет модифицировать сами пиксели в пределах маски. Существенно возросла скорость отклика приложений пакета, а скорость выполнения многих сложных операций была повышена в 10 раз.
CorelDRAW Graphics Suite 2020 для Windows и CorelDRAW Graphics Suite 2020 для Mac выходят на русском, английском, немецком, итальянском, французском, испанском, бразильском португальском, нидерландском, польском, чешском, китайском, турецком и японском языках.
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