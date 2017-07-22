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Слухи: Xbox Series X получит одну из самых сложных SoC

15 марта 2020, 12:17





Следующая игровая консоль Xbox Series X, если верить слухам, получит одну из самых сложных систем на чипе, которые когда-либо создавались для игровых консолей.

Xbox Series X получит одну из самых сложны SoC


Пользователь Twitter blueisviolet обнаружил на странице главы команды разработчиков AMD SoC в LinkedIn информацию, косвенно указываю на то, что Xbox Series X будет иметь сложный SoC, состоящий из нескольких кластеров ЦП, с несколькими ядрами ЦП в каждом кластере, использующем как x86, так и ARM-ядра. SOC также будет оснащен самым последним процессором 7-нм техпроцесса.

Несмотря на то, что выход консолей Xbox Series X и PlayStation 5 намечен на конец 2020 года, текущая эпидемия коронавируса может оказать негативное влияние на сроки выхода консолей. Многие аналитики сходятся во мнении, что существует большая вероятность того, что консоли не будут выпущены в этом году. И даже, если сроки выхода приставок не будут сорваны, эпидемия коронавируса скажется на стоимости игровых консолей, которая будет выше, чем предполагалось.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

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