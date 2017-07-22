Персональные компьютеры фанатов видеоигр, как правило, оснащены по последнему слову техники и имеют мощные процессоры, оперативную память и видеокарты. В связи с этим компания NVIDIA призвала геймеров почувствовать себя супергероями в реальной жизни и помочь человечеству в борьбе с коронавирусам. Для этого нужно лишь использовать вычислительные мощности собственного ПК.
Владельцам игровых ПК предлагают скачать приложение Folding@home, которое объединяет компьютеры в международную сеть и использует тем самым распределенную вычислительную мощность для сложных вычислений.
Проект направлен на изучение того, как коронавирусы взаимодействуют с рецептором ACE2, необходимым для проникновения вируса в клетки человека. Проект может помочь ученым в разработке антител, которые способны бороться с вирусом. Геймер всегда сможет отключить работу приложения на компьютере, если этого пожелает.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".