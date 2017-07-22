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Анонс Nokia C2: самый доступный смартфон Nokia в 2020 году

16 марта 2020, 09:08


Компания HMD Global анонсировала новый бюджетный смартфон Nokia C2. Гаджет стал преемником прошлогоднего Nokia C1 3G. Он работает под управлением облегчённой Android 9.0 (Pie) Go Edition и вполне может стать самым недорогим смартфоном Nokia в 2020 году.

Анонс Nokia C2


Nokia C2 заключён в пластиковый корпус с широкими рамками вокруг его 5,7-дюймового дисплея с разрешением 1520х720 пикселей. Смартфон построен на 4-ядерном процессоре с тактовой частотой 1,4 ГГц, который дополнен 1 Гбайт оперативной и 16 Гбайт расширямой флеш-памяти.




На тыльной панели смартфона установлена только одна 5-Мп камера с автофокусом, такая же камера, но уже без автофокуса имеется и над его экраном. А остальные характеристики аппарата включают в себя поддержку 4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, порт micro USB и аккумулятор ёмкостью 2800 мАч. Размеры смартфона - 154,8 x 75,59 x 8,85 мм, его вес - 161 г.

Среди особенностей Nokia C2 можно отметить 3,5-мм аудиоразъём, FM-тюнер и отдельную кнопку для голосового помощника Google Assistant. Смартфон появится в продаже в сине-зелёном и чёрном цветах, но его цена и сроки начала продаж пока не уточняются. Ожидается, что они будут обнародованы на дополнительном мероприятии, которое пройдёт 19 марта.



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