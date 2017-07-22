Большая утечка о Motorola Edge: «живые» фотографии и характеристики смартфона
16 марта 2020, 10:32
На прошлой неделе мы уже писали о флагманском смартфоне Motorola Edge+. Но там, где есть гаджет с «+» в названии, должен быть и более простой смартфон без этого окончания. И сегодня информаторы подтвердили, что Motorola Edge действительно существует.
Если верить утечке «живых» фотографий Motorola Edge, новый смартфон получит сильно изогнутый дисплей-водопад с отверстием для селфи-камеры. Сверху и снизу от экрана гаджета находятся динамики, указывающие на поддержку стереозвука. На его тыльной панели имеется вертикально ориентированная тройная камера с датчиком лазерной автофокусировки.
Подтвердили информаторы и большинство характеристик Motorola Edge. По их словам, в смартфоне установлен 6,67-дюймовый дисплей с Full HD+ разрешением, частотой обновления до 90 Гц и интегрированным в него дактилоскопическим сенсором. Фронтальная камера аппарата имеет 25-Мп разрешение. На его тыльной панели имеются основная 64-Мп камера, 16-Мп датчик с широкоугольной оптикой и 8-Мп сенсор с телефото-оптикой.
Смартфон построен на чипсете Snapdragon 765, работающем в компании с 6 Гбайт ОЗУ и операционной системой Android 10. Он оснащается 128 Гбайт расширяемой флеш-памяти, слотом dual-SIM, NFC, портом USB-C, 3,5-мм аудиоразъёмом и аккумулятором ёмкостью 4500 мАч.
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