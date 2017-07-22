Начиная с 2015 года, компания SilentiumPC выпустила несколько вариантов своего наиболее продаваемого башенного кулера для процессоров - Fortis 3, включая обновление конструкции под названием Fortis 3 v2 и его вариант с RGB-подсветкой, которые вышли в конце прошлого года.
Сейчас компания готова представить последнюю итерацию кулера - Fortis 3 EVO ARGB. В целом, новая модель не сильно отличается от предыдущей - обновился лишь вентилятор, который представляет из себя 140-мм вентилятор Pulsar HP ARGB, выполненный из полупрозрачного белого пластика. Такая конструкция вентилятора позволяет ярким светодиодам RGB излучать свет не только через лопасти вентилятора, но и через раму.
SilentiumPC также перенастроил двигатель на диапазон скоростей от 200 до 1400 об / мин (по сравнению с 500 до 1400 об/мин на старых моделях Fortis 3). Кулер теперь также оснащен новым гидравлическим подшипником, который обеспечивает срок службы 50 000 часов. Вентилятор использует 4-контактный PWM для своей основной функции и 3-контактный ARGB для освещения. В комплект входит кулер ARGB LED Nano Reset, а также термопаста 5 В /мК. Совместимость разъема процессора не изменилась: LGA2066, LGA115x и AM4.
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