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Nokia готовит 43-дюймовый "умный" телевизор

16 марта 2020, 14:00




В прошлом году на рынке Smart TV появилось несколько новых игроков, и все они являются брендами, которые связаны с мобильными телефонами - Huawei, Honor, OnePlus , Motorola и Nokia. Последняя позже других вступила на путь производства Smart TV и сделала это совместно с компанией Flipkart. В результате этого сотрудничества, Flipkart получила право выпускать смарт-телевизоры с торговой маркой Nokia так же, как HMD Global выпускает телефоны под маркой Nokia.

Flipkart скоро анонсирует 43-дюймовый телевизор Nokia


Однако первый Nokia Smart TV с 55-дюймовым 4K-дисплеем получился существенно дороже по сравнению с телевизорами от Xiaomi. Поэтому теперь Flipkart объявила о том, что планирует выпустить более доступную 43-дюймовую модель.

43-дюймовый телевизор Nokia получит тонкие рамки с трех сторон от экрана. Внизу будут располагаться динамики, разработанные в партнерстве с компанией JBL. Как и 55-дюймовая модель, он будет работать под управлением Android TV 9 с поддержкой Google Assistant и Chromecast. Он также будет иметь Dolby Audio и DTS Surround Sound. Что касается цены, то телевизор, по слухам, будет стоить 418$ (31000 руб.).



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