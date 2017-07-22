В прошлом году на рынке Smart TV появилось несколько новых игроков, и все они являются брендами, которые связаны с мобильными телефонами - Huawei, Honor, OnePlus , Motorola и Nokia. Последняя позже других вступила на путь производства Smart TV и сделала это совместно с компанией Flipkart. В результате этого сотрудничества, Flipkart получила право выпускать смарт-телевизоры с торговой маркой Nokia так же, как HMD Global выпускает телефоны под маркой Nokia.
Однако первый Nokia Smart TV с 55-дюймовым 4K-дисплеем получился существенно дороже по сравнению с телевизорами от Xiaomi. Поэтому теперь Flipkart объявила о том, что планирует выпустить более доступную 43-дюймовую модель.
43-дюймовый телевизор Nokia получит тонкие рамки с трех сторон от экрана. Внизу будут располагаться динамики, разработанные в партнерстве с компанией JBL. Как и 55-дюймовая модель, он будет работать под управлением Android TV 9 с поддержкой Google Assistant и Chromecast. Он также будет иметь Dolby Audio и DTS Surround Sound. Что касается цены, то телевизор, по слухам, будет стоить 418$ (31000 руб.).
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".