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Анонс ASUS ROG Strix GA35-G35DX: мощный игровой ПК на 16-ядерном AMD Ryzen 9 3950X

16 марта 2020, 15:30




Сегодня компания ASUS представила игровой домашний компьютер ROG Strix GA35-G35DX. Этот ПК обладает по-настоящему топовыми характеристиками, ориентированными на игры AAA с разрешением 4K UHD. Этот компьютер будет актуален еще многие годы.

Анонс ASUS ROG Strix GA35-G35DX


Под капотом ROG Strix GA35-G35DX находится мощная комбинация из 16-ядерного процессора AMD Ryzen 9 3950X, видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, материнской платы ROG Strix X570 и 64 ГБ памяти DDR4-3200. Хранилище включает в себя 1 ТБ PCI-Express 4.0 x4 M.2 NVMe SSD и 2 ТБ SATA HDD.

Анонс ASUS ROG Strix GA35-G35DX


ПК оснащен модулем беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac, контроллером Bluetooth 5.1, интерфейсами USB 3.2 Gen1 Type-A и USB 3.2 Gen1 Type-C, HDMI 2.0 и DisplayPort, и предустановленной ОС Windows 10.

Анонс ASUS ROG Strix GA35-G35DX


За охлаждение Ryzen 9 3950X отвечает 240-миллиметровый жидкостный кулер AIO. Корпус ПК украшен RGB-подсветкой, а для его удобной переноски предусмотрена специальная ручка, расположенная вдоль верхней части корпуса. Питание обеспечивает блок мощностью 700 Вт. Цены на новый ПК в компании не озвучили.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор девяти лучших мини-ПК. Забудьте о громоздких серых ящиках, занимающих половину стола или путающихся под ногами. Сегодня можно приобрести мощный настольный компьютер размером с книжку карманного формата. Подробнее об этом читайте в статье "Девять лучших мини-ПК на любой вкус".

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