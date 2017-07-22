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Новая Xbox Series X будет действительно революционной

16 марта 2020, 17:26




Были раскрыты полные спецификации Xbox Series X, подтверждающие, что консоль следующего поколения от Microsoft будет невероятно мощной. В новом сообщении на официальном сайте Xbox Microsoft подтвердила окончательные спецификации консоли.

Характеристики Xbox Series X


Xbox Series X будет построена на 8-ядерном 7-нм процессоре AMD Zen 2 с тактовой частотой 3,8 ГГц в сочетании с графикой на архитектуре RDNA 2 с 52 вычислительными блоками CU, работающей на частоте 1,825 ГГц. При этом производительность GPU консоли будет достигать 12 TFLOPS.

Характеристики Xbox Series X


Под капотом также 16 ГБ оперативной памяти и SSD емкостью 1 ТБ. Объем памяти можно будет расширить до 1 ТБ, путем добавления карты памяти. Кроме этого к Xbox Series X можно будет подключить внешний накопитель. Более подробные характеристики представлены на скриншоте.

Характеристики Xbox Series X


Помимо основных характеристик, Microsoft раскрыла ряд других интересных подробностей, касающихся консоли. Так, архитектура Xbox Velocity, обеспечивает тесную интеграцию между аппаратным и программным обеспечением и является революционно новой архитектурой, оптимизированной для потоковой передачи внутриигровых ресурсов.

Как отмечают в Microsoft, консоль выдает стабильные 60 FPS и поддерживает 4К в большинстве игр. Кроме этого в приставке максимально устранены все задержки между консолью, дисплеем и геймпадом. Выход Xbox Series X намечен на конец 2020 года.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

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