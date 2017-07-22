Были раскрыты полные спецификации Xbox Series X, подтверждающие, что консоль следующего поколения от Microsoft будет невероятно мощной. В новом сообщении на официальном сайте Xbox Microsoft подтвердила окончательные спецификации консоли.
Xbox Series X будет построена на 8-ядерном 7-нм процессоре AMD Zen 2 с тактовой частотой 3,8 ГГц в сочетании с графикой на архитектуре RDNA 2 с 52 вычислительными блоками CU, работающей на частоте 1,825 ГГц. При этом производительность GPU консоли будет достигать 12 TFLOPS.
Под капотом также 16 ГБ оперативной памяти и SSD емкостью 1 ТБ. Объем памяти можно будет расширить до 1 ТБ, путем добавления карты памяти. Кроме этого к Xbox Series X можно будет подключить внешний накопитель. Более подробные характеристики представлены на скриншоте.
Помимо основных характеристик, Microsoft раскрыла ряд других интересных подробностей, касающихся консоли. Так, архитектура Xbox Velocity, обеспечивает тесную интеграцию между аппаратным и программным обеспечением и является революционно новой архитектурой, оптимизированной для потоковой передачи внутриигровых ресурсов.
Как отмечают в Microsoft, консоль выдает стабильные 60 FPS и поддерживает 4К в большинстве игр. Кроме этого в приставке максимально устранены все задержки между консолью, дисплеем и геймпадом. Выход Xbox Series X намечен на конец 2020 года.
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