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Бюджетный смартфон realme c3 представлен в России

16 марта 2020, 18:19




Realme представила в России первый в мире смартфон с игровым процессором MediaTek Helio G70 - realme c3. Итак, как мы уже упомянули, realme 3 оснащен новым 12-нанометровым процессором MediaTek Helio G70, состоящим из двух высокопроизводительных ядер Arm Cortex-A75 с частотой 2 ГГц и шести ядер Arm Cortex-A55. Обработка графики осуществляется с помощью ускорителя Arm Mali-G52.

Бюджетный realme c3 представлен в России


Смартфон оснащен оснащен IPS-экраном диагональю 6,5 дюйма с разрешением HD+ (1600 × 720). Под 5-мегапиксельную фронтальную камеру предусмотрен каплевидный вырез. Основная камера состоит из трех модулей - это 12-мегапиксельный модуль, 2-мегапиксельный датчик глубины и 2 мегапиксельный макромодуль. Камера поддерживает режим HDR и четырехкратный зум.

Бюджетный realme c3 представлен в России


На realme c3 предустановлен пользовательский интерфейс realme UI на базе Android 10. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой функции быстрой зарядки.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


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