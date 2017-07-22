Realme представила в России первый в мире смартфон с игровым процессором MediaTek Helio G70 - realme c3. Итак, как мы уже упомянули, realme 3 оснащен новым 12-нанометровым процессором MediaTek Helio G70, состоящим из двух высокопроизводительных ядер Arm Cortex-A75 с частотой 2 ГГц и шести ядер Arm Cortex-A55. Обработка графики осуществляется с помощью ускорителя Arm Mali-G52.
Смартфон оснащен оснащен IPS-экраном диагональю 6,5 дюйма с разрешением HD+ (1600 × 720). Под 5-мегапиксельную фронтальную камеру предусмотрен каплевидный вырез. Основная камера состоит из трех модулей - это 12-мегапиксельный модуль, 2-мегапиксельный датчик глубины и 2 мегапиксельный макромодуль. Камера поддерживает режим HDR и четырехкратный зум.
На realme c3 предустановлен пользовательский интерфейс realme UI на базе Android 10. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой функции быстрой зарядки.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".