AMD сегодня дала окончательную отмашку на выпуск ноутбуков на процессорах нового поколения Ryzen 4000, представленных еще в январе на CES 2020. Ryzen 4000 под кодовым названием Renoir - первые мобильные восьмиядерные процессоры x86, произведенные по 7-нм техпроцессу. Процессоры представлены в нескольких версиях, которые отличаются друг от друга количеством ядер (от 4 до 8) и оснащены графикой Radeon Vega второго поколения.
Производитель представил три линейки чипов - U, H, HS. Первые - это модели на 15 Вт для массовых моделей ноутбуков, а серия HS обладает теплопакетом в 45 Вт. Этой группой процессоров будут оснащаться мощные игровые ноутбуки.
Процессоры оснащены контроллерами ОЗУ DDR4-3200/LPDDR4X-4266 в двухканальном режиме. Встроенная графика включает от 5 до 8 вычислительных блоков, то есть до 512 потоковых процессоров.
Первые ноутбуки с новыми процессорами можно ожидать уже в конце марта, а в целом за текущий год на рынке должны появиться более сотни моделей лэптопов с Ryzen 4000. Некоторые модели ноутбуков от Acer, ASUS, HP, Lenovo, Samsung, оснащенные новыми процессорами, уже доступны для предзаказа.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших бюджетных процессоров. Сегодня лучшее время для покупки бюджетного процессора. Новейшие процессоры Ryzen 3000 и Athlon компании AMD кардинально изменили пейзаж на рынке решений начального уровня. В магазинах появились четырёхъядерные чипы с игровой встроенной графикой по цене порядка 5000 рублей, а цены на линейку Athlon теперь начинаются примерно с 2500 рублей. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка".