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Apple готовит к выпуску iPhone 9 Plus на чипе A13

17 марта 2020, 08:33


Компания Apple в дополнение к iPhone 9 подготавливает к выпуску еще один смартфон этой серии, который предположительно получит название iPhone 9 Plus. Ожидается, что новые смартфоны заменят собой нынешние iPhone 8 и iPhone 8 Plus.

Apple в дополнение к iPhone 9


Название серии iPhone 9 пока что является предположительным: с таким же успехом новинки могут дебютировать как iPhone SE 2 или с любым другим названием, которое придет в голову маркетологам Apple перед анонсом.




Слухи и утечки информации о выпуске дополнительной Pro-модели смартфона iPhone 9 подтвердились наличием его упоминания в коде операционной системы iOS 14. В настоящее время уже известно, что iPhone 9 получит 4,7-дюймовый дисплей. С большой вероятностью смартфон iPhone 9 Plus получит более крупный дисплей - как минимум, 5,5-дюймовый (по аналогии с линейкой iPhone 8).

Исходники iOS 14 также подтверждают, что обе новинки будут базироваться на мобильном процессоре A13 Bionic - том самом, который используется в iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Таким образом Apple могла бы заинтересовать покупкой новинок семейства iPhone 9 тех потребителей, которые все еще пользуются старыми смартфонами - вроде iPhone 6 и iPhone 7, и предпочитают не разбрасываться деньгами для покупки топовых моделей.

Смартфоны iPhone 9 и iPhone 9 Plus будут позиционироваться как относительно недорогие модели начального уровня. Вот почему они получат физическую кнопку Home и встроенную функцию Touch ID (вместо Face ID). Пользователям также будут доступны функции Apple Pay и Express Transit, недоступные в ряде старых моделей iPhone.

В дополнение, iPhone 9 и 9 Plus также получат NFC с возможностью сканирования меток в фоновом режиме, что в настоящее время доступно только в смартфонах iPhone XR, iPhone XS и iPhone 11, и недоступно в iPhone 8 и iPhone X.

О сроках выпуска новых моделей iPhone 9 и iPhone 9 Plus (или iPhone SE 2) пока говорят лишь предположительно. С большой вероятностью их анонс может состояться уже весной 2020 года, одновременно или сразу же после официального анонса ОС iOS версии 13.4.



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