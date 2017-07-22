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Анонс Moto E6s 2020: бюджетный смартфон с дисплеем Max Vision

17 марта 2020, 09:25


Анонс смартфона Moto E6s на индийском рынке состоялся ещё в сентябре прошлого года. А теперь Motorola представила обновлённую версию этого аппарата со слегка иным дизайном и более слабыми характеристиками.

Анонс Moto E6s 2020


Новый Moto E6s 2020 получил 6,1-дюймовый дисплей Max Vision с разрешением, 1560х720 пикселей, занимающий 87,5% его лицевой панели. В каплевидном вырезе экрана установлена фронтальная 5-мегапиксельная камера, а на его тыльной панели находится вертикально ориентированная сдвоенная камера с основным 13-Мп сенсором и 2-Мп датчиком глубины. Сканер отпечатков пальцев, как это обычно и бывает у Motorola, встроен в логотип Moto по центру панели.

Анонс Moto E6s 2020


За производительность Moto E6s 2020 отвечает слабенький 12-нм чипсет MediaTek Helio P22 (MT6762) с 8-ядерным процессором с частотой до 2 ГГц и графическим ускорителем IMG PowerVR GE8320, работающим на частоте 650 МГц. Он дополняется 2 Гбайт ОЗУ и 32 Гбайт расширяемой флеш-памяти. В качестве операционной системы здесь используется Android 9.0 Pie.




Среди других особенностей смартфона можно отметить поддержку 4G VoLTE, WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, порт Micro USB, 3,5-мм аудиоразъём, защитное покрытие от брызг P2i и аккумулятор ёмкостью 3000 мАч. Размеры смартфона - 155,6 x 73 x 8,5 мм, его вес - 160 г.

Moto E6s 2020 появится в продаже в ближайшие недели и будет доступен в странах Европы, Азии и Латинской Америки.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


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