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Наушники Ritmix RH-460BTH со встроенным плеером появились в России

17 марта 2020, 10:54




Бренд Ritmix представил новые полноразмерные беспроводные наушники RH-460BTH. Это открытые наушники с качественным звуком уровня Hi-Fi и возможностью самостоятельного воспроизведения аудиофайлов через FM-приёмник и mp3-плеер, который считывает аудиофайлы с карты памяти MicroSD.

Наушники Ritmix RH-460BTH со встроенным плеером


Ritmix RH-460BTH оснащается 3,5-мм входом TRS для проводного подключения, позволяющим использовать наушники даже при разряженном аккумуляторе. Они умеют управлять входящими вызовами, автоматически переключаться в режим входящего звонка и, как мы и писали выше, имеют встроенный плеер, дающий возможность самостоятельного воспроизведения аудиофайлов с карты памяти объёмом до 32 Гбайт.

Наушники Ritmix RH-460BTH со встроенным плеером


В наушниках используются 40-мм динамики. Они поддерживают Bluetooth 5.0 с примерным радиусом действия до 10 метро и имеют диапазон воспроизводимых частот 20-20000 Гц. Аккумулятора новинки ёмкостью 150 мАч хватает до 4 часов разговоров, до 5 часов воспроизведения или до 180 часов работы в режиме ожидания.

Ritmix RH-460BTH предлагаются в чёрном, синем и коричневом цветах по рекомендуемой розничной цене 990 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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